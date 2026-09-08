



Теннисистка СШОР «Динамо» Александра Крамаренко успешно выступила на Всероссийских соревнованиях «Кубок Губернатора Ростовской области». В парном разряде вместе с Ярославой Калиновской (Севастополь) спортсменка завоевала бронзовую медаль, заняв третье место.



Стабильная игра и слаженное взаимодействие позволили дуэту уверенно пройти несколько раундов и закрепиться в тройке сильнейших пар турнира. Александра тренируется под руководством Виктора Цапа, и выступление в Ростове стало важным этапом в её спортивной подготовке.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград