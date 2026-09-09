«Динамо‑Синара» уступило «Звезде» в первом матче Суперлиги – 29:27





В ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова состоялся первый матч Суперлиги чемпионата России по гандболу среди женских команд. Волгоградское «Динамо‑Синара» стартовало без пяти игроков основы, пропускающих начало сезона из травм, что сказалось на игровом рисунке бело-голубых.

В матче-открытии сошлись звенигородская «Звезда» и «Динамо‑Синара». Напряжённая встреча с принципиальным соперником закончилась победой хозяек площадки – 29:27. Впрочем, в прошедшем сезоне оба раза также были сильнее подмосковные гандболистки – 29:27 и 34:22.

Волгоградки с первых минут пошли вперёд и начало игры оказалось за «Динамо». К 4‑й минуте гости вели 4:2 – почин Софии Пензевой и Алисы Дворцевой поддержала молодёжь в лице Кристины Климовой и Ангелины Кириченко. У звёздных блистала Снежанна Вертушкова при активном содействии Яны Сотниковой и Ксении Закордонской, которые к середине первого тайма выровняли игру и стали потихоньку наращивать преимущество подмосковной команды.

Подопечные Ольги Акопян к 14-й минуте догнали (7:7) соперниц, а к концу первой половины встречи создали себе задел в три мяча – 17:14.

После перерыва гандболистки «Звезды» не отпускали игру и к 44-й минуте довели преимущество до пяти голов – 24:19. Однако волжанки упорно сопротивлялась, создавали моменты, но защита звенигородок работала без устали. Как итог – 29:27 в пользу «Звезды».

Хозяйки площадки переломили ход игры во многом благодаря работе центральной связки. Снежанна Вертушкова и Яна Сотникова уверенно действовали в центре защиты, систематически перекрывая передачи на линейного и перехватывая мячи в опасных зонах. Это вынудило «Динамо‑Синару» менять привычные схемы атаки и искать обходные пути, что замедляло розыгрыш и снижало его эффективность.

В атаке «Звезда» действовала чуть более концентрированно: основная нагрузка легла на Вертушкову, чьи 9 голов стали важнейшим фактором итогового результата, и Сотникову, добавившую 4.

«Динамо‑Синара» в этом матче продемонстрировало именно командный подход к атаке. София Пензева, как и подобает лидеру, взяла на себя наибольший объём работы – 7 заброшенных мячей, – но рядом с ней активно действовали и другие девушки. Алина Загороднева добавила 5 голов, Алиса Дворцевая и София Чуракова – по 4 каждая, Екатерина Скивко – 3.

Волгоградки выглядели как коллектив, в котором каждый готов брать ответственность. И всё же в отдельных эпизодах команде немного не хватило синхронности: там, где можно было найти передачу на свободного игрока, порой выбирался индивидуальный проход, и плотная оборона «Звезды» справлялась с этим лучше, чем хотелось бы волгоградкам.

Хорошо проявила себя Скивко, Катя стала одним из ярких акцентов в атаке гостей – её дальние броски неоднократно ставили вратаря «Звезды» в сложное положение. Однако высокая интенсивность таких действий требует колоссальных энергозатрат, и во второй половине встречи её активность закономерно снизилась.

Особо стоит отметить действия вратарей. Людмила Баскакова на протяжении матча стабильно отражала броски (17 из 43 – 39%) и не дала усомниться в своём мастерстве. Елизавета Старкова провела отличный матч: действовала уверенно и хладнокровно (3 из 6 – 50%).

Волгоградки провели хороший матч. Не хватило глубины состава, чтобы держать темп на протяжении всего матча. «Звезда» просто перебросала подопечных Евгения Дмитриева и чуть устойчивее сыграла в центре.

«Звезда» (Звенигород) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 29:27 (17:14). 8 сентября. Предварительный этап. Чехов. ДС «Олимпийский» им. В.С. Максимова. 113 зрителей.

Cудьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).

«Звезда»: Тиханова – Обуховская (1), Егорова (2), Миленина (2), Акулинина (3), Закордонская (4), Вертушкова (9) – Грацкевич, Сотникова, (4), Корнейчук, Медкова, Попова, Пингачева (2), Триобчук, Лебедева, Клишина (2).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (7), Кириченко (1), Климова (2), Дворцевая (4), Томилина (1), Скивко (3) – Старкова, Гафонова, Загороднева (5), Чуракова (4), Каменская, Сметанина, Коблева, Прокофьева, Гривина.

Эффективность бросков %: 50 – 62

7-метровые/голы: 0/0 – 4/3.

Штрафное время: 8 – 4.

Следующий матч «Динамо-Синара» проведет 13 сентября в Волгограде на «Динамо Арене». Во втором туре волгоградки принимают АГУ-"Адыиф". Начало встречи в 14:00

Александр Веселовский

Фото: Станислав Кравченко/ "Звезда"