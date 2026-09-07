Волгоградский «Ротор» завершил регулярный этап Высшей лиги по регби поражением от сборной Санкт‑Петербурга – 37:12. Матч шестого тура, прошедший 6 сентября на стадионе «Петровский», получился контрастным: первый тайм остался за хозяевами (20:0), а во второй половине встречи волгоградцы показали характер и не позволили сопернику уйти в «сухой» разгром.Игра с первых минут пошла в высоком темпе: обе команды смело шли вперёд, активно искали бреши в защите и не боялись играть через контакт. Однако реализация у сборной Санкт‑Петербурга оказалась эффективнее: уже к перерыву хозяева набрали 20 очков, и казалось, что исход предрешён.Во втором тайме «Ротор» сбросил оцепенение и начал отвечать собственными результативными действиями. Волгоградцы не просто «доигрывали» тайм – они искали шансы, создавали давление и сумели сократить отставание. Это не перевернуло счёт, но точно добавило матчу эмоций и показало, что команда не сдаётся даже в безнадёжной ситуации.Особую интонацию встрече придаёт скромная, но честная атмосфера: на трибунах «Петровского» было всего 95 зрителей, и среди них – ровно шесть человек в гостевом секторе, приехавших поддержать «Ротор» в чужом городе. В эпоху больших стадионов такие цифры звучат как отдельная история о преданности и настоящей клубной культуре.6 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». Количество зрителей: 95. Количество зрителей в гостевом секторе: 6.Тимур Мустафин (Москва). Роман Бекетов (Москва). Ренат Садыков (Санкт-Петербург).: Агеев, Варнашев, Конджария, Банников, Линев, Кривенко, Коник, Пивень, Шалунов, Демушкин, Родичев, Васильев, Галиновский, Бабий, Яковлев. Запасные: Трубников, Никитин, Прокофьев, Смолкин, Коворотуша.

«Ротор»: Костин, Тальянов, Бородин, Панькин, Захаров, Васильев, Шаповалов, Моторин, Калагин, Тельнов, Абдулмуслимов, Снисаренко, Бояров, Колотов, Завьялов. Запасные: Цехоня, Грибков, Лобанов, Андреев, Брык, Халматов, Петров, Прокопов.



С 9 очками после шести матчей «Ротор» остаётся на пятом месте и пропускает плей‑офф: все игры регулярного этапа для волгоградцев завершены, а ближайшим конкурентам команда уступает по набранным баллам.



Теперь фокус смещается на Высшую лигу по регби‑7, где «Ротор» – один из главных претендентов на титул. Финальный, четвёртый тур пройдёт 26–27 сентября в Волгограде, на стадионе «Олимпия».



Александр Веселовский

Фото: Триколор спорт