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Спорт

Волгоградские гребцы на «Кубке Доброй Воли»: медали в каноэ, «драконах» и SUP

Спорт 08.09.2026 09:08
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08.09.2026 09:08


На Гребном канале «Москва» прошли пятые юбилейные Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли». Турнир, организованный Департаментом спорта Москвы и Федерацией каноэ России, собрал более 800 спортсменов из Армении, Беларуси, Таджикистана, Турции, Узбекистана и России. 

Общий медальный зачёт выиграла сборная России, серебро – у команды Республики Беларусь, бронза – у Узбекистана. 

Волгоградские спортсмены ярко проявили себя сразу в нескольких дисциплинах. 

В гонках на лодках‑драконах (класс Д‑10) команда «Родник» с Данилом Положенцевым и Дмитрием Петровым в составе принесла Волгограду сразу четыре награды. На дистанции 200 метров мужчины финишировали первыми – 00:49.661. На 500 метрах «Родник» снова взял золото – 02:06.655. В смешанных заездах волгоградцы дважды становились бронзовыми призёрами: на 500 метрах – 02:16.986, на 200 метрах – 52.865 секунды. 

Дмитрий Петров добавил к этому ещё одну медаль: в SUP‑спринте на 100 метров среди мужчин он завоевал бронзу с результатом 00:29.476. Впереди оказались только Иван Ширшов (00:28.314) и Павел Веремеенко (00:28.531). 

Анна Колганова принесла Волгограду две награды в женских SUP‑гонках. На спринтерской дистанции 100 метров она стала бронзовым призёром – 00:35.775 (золото – у Натальи Новицкой, 00:33.325; серебро – у Анастасии Помориной, 00:35.060). На дистанции 800 метров Колганова финишировала второй – 06:05.929, уступив только Новицкой (05:13.657). 

Анна Прохватилова выступила на двух дистанциях и взяла две бронзы. На SUP‑дистанции 800 метров её результат – 06:06.537. На длинной дистанции 5000 метров Прохватилова показала время 31:30.882 и заняла третье место: впереди неё – Наталья Новицкая (29:37.797) и Анастасия Поморина (30:49.677). 

Юниор Арсений Кукушкин также завоевал две бронзы. На дистанции 800 метров в юниорском зачёте он показал результат 05:21.978. На дистанции 5000 метров среди юниоров Кукушкин финишировал третьим – 29:59.133. Впереди него оказались Даниил Пономарь (29:18.470) и Максим Васильев (29:33.890).

Особую торжественность соревнованиям придала церемония награждения, в которой приняли участие олимпийский чемпион из Волгограда Максим Опалев, и заслуженный журналист России Дмитрий Губерниев. Их присутствие подчеркнуло статус турнира и стало дополнительной мотивацией для молодых спортсменов.


Выступление волгоградцев на «Кубке Доброй Воли» стало одним из самых ярких в сезоне и подтвердило: регион остаётся одним из центров гребного спорта страны.


Александр Веселовский 
Фото: портал Московский спорт / Кубок Доброй Воли

 

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