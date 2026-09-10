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Спорт

Полузащитник «Ротора» Умников вошел в расширенный состав молодёжной сборной России

Спорт 10.09.2026 19:33
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10.09.2026 19:33


Полузащитник волгоградского «Ротора» Михаил Умников вошёл в расширенный состав молодёжной сборной России (U‑21) для участия в осеннем учебно‑тренировочном сборе и серии товарищеских матчей.

В список, который обнародовал футбольный союз, вошли 37 футболистов. До 15 сентября тренерский штаб сформирует итоговую заявку, и именно в эти дни решится, сможет ли 20‑летний Умников выйти на поле в предстоящих встречах.

Ближайшие игры молодёжной сборной запланированы на сентябрь и октябрь: 28 сентября команда сыграет со сборной Северной Македонии в Скопье, а в начале октября проведёт два матча против Сербии в Старой‑Пазове (2 и 5 октября).

Если полузащитник попадёт в окончательный состав, он получит шанс проявить себя в плотной международной программе и помочь команде в укреплении позиций в молодёжном футболе.

Сбор стартует 19 сентября в Новогорске, после чего команда отправится на выездной этап подготовки.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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