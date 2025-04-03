Суд обязал убрать свалку строительного мусора у южной окраины Волгограда

Светлоярский районный суд Волгоградской области обязал местную администрацию ликвидировать свалку строительного мусора, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

До подачи иска в суд природоохранное ведомство внесло администрации Светлоярского района предостережение по недопущению загрязнения отходами производства и потребления земель, собственность на которые не разграничена. Однако чиновники обжаловали это предостережение, но суд встал не на их сторону.





Свалка строительных отходов была обнаружена на территории Чапурниковского сельского поселения, примыкающего к южной окраине Волгограда. Объем мусора на несанкционированной свалке составляет около 245 куб.м.

Росприроднадзор обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия юридического лица и возложении обязанности по ликвидации свалки строительных отходов. Требования природоохранного ведомства были удовлетворены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора