Экология

Суд обязал убрать свалку строительного мусора у южной окраины Волгограда

Экология 03.04.2025 21:25
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03.04.2025 21:25


Светлоярский районный суд Волгоградской области обязал местную администрацию ликвидировать свалку строительного мусора, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

До подачи иска в суд природоохранное ведомство внесло администрации Светлоярского района предостережение по недопущению загрязнения отходами производства и потребления земель, собственность на которые не разграничена. Однако чиновники обжаловали это предостережение, но суд встал не на их сторону. 


Свалка строительных отходов была обнаружена на территории Чапурниковского сельского поселения, примыкающего к южной окраине Волгограда. Объем мусора на несанкционированной свалке составляет около 245 куб.м.

Росприроднадзор обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия юридического лица и возложении обязанности по ликвидации свалки строительных отходов. Требования природоохранного ведомства были удовлетворены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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