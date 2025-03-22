Волгоградский «Ротор» 23 марта в гостях сыграет с «СКА-Хабаровск»





Волгоградский «Ротор» завтра, 23 марта, на выезде сыграет с «СКА-Хабаровск» в 25-м туре Первой лиги. Матч начнется рано утром по московскому времени - в 8-00 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, «Ротор» на данный момент идет на восьмом месте в турнирной таблице. Сине-голубые в 24-х встречах заработали 33 очка. В последних двух турах команда Дениса Бояринцева играла в Калининграде. Сначала волгоградцы разошлись миром с местной «Балтикой» (0:0), а в следующем матче ушли от поражения в противостоянии с «Соколом» - 2:2. «Ротор» неудачно начал этот поединок, пропустив два гола уже в первые 30 минут. Но сине-голубые во второй половине проявили характер и благодаря дублю Лаврищева с двух передач Прищепы сравняли в самой концовке и заработали один балл.

Результативные действия позволили обоим Дмитриям попасть в символическую сборную 24-го тура Первой лиги, а Лаврищев и вовсе в результате голосования болельщиков был признан лучшим футболистом всего тура в первенстве. Отметим, в предстоящем матче в Хабаровске «Ротор» не сможет рассчитывать на Прищепу, который отправился в расположение сборной Беларуси для участия в товарищеских поединках со сборными Таджикистана и Азербайджана. С Таджикистаном 20 марта 23-летний футболист «Ротора» провел на поле 73 минуты, а его команда выиграла крупно - 5:0. Зато вернутся в состав «Ротора» защитники Андрей Семенов и Алексей Шумских, пропускавшие результативную дуэль с «Соколом» из-за дисквалификации.

На этой неделе волгоградский клуб официально объявил о продлении контракта с Денисом Бояринцевым по схеме «1+1». Болельщики сине-голубых в большинстве своем в социальных сетях поддержали решение о пролонгации договора с 47-летним специалистом. Рулевой волгоградцев теперь может параллельно с выполнением задачи в нынешнем первенстве думать о построении команды на cезон 25/26 - уже для покорения более высоких целей.

Еще одной хорошей новостью для поклонников сине-голубых стало известие о возвращении матчей на «Волгоград Арену» с 30 марта. Таким образом, игра против «СКА-Хабаровск» станет для «Ротора» третьей подряд на выезде, после чего коллектив уже в следующем туре вернется на домашний стадион к родным фанатам.

«СКА-Хабаровск» является прямым конкурентом «Ротора» по турнирной таблице, располагаясь на седьмой строчке c 35 баллами. В 24-х поединках армейцы одержали девять побед, восемь раз сыграли вничью и семь раз уступили. В прошлом туре команда под руководством Алексея Поддубского дома проиграла идущему в группе лидеров «Сочи» - 0:1.

В составе армейцев есть футболист, который очень хорошо знаком волгоградским поклонникам. Рамазан Гаджимурадов еще в прошлом сезоне являлся игроком «Ротора», за который он провел суммарно 34 поединка, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Рамазан внес большой вклад в выход команды в Первую лигу и оставил хорошую память о себе у фанатов сине-голубых. В летнее межсезонье Гаджимурадов на правах свободного агента перебрался в «СКА-Хабаровск». Кроме того, полузащитник «Ротора» Сергей Макаров в сезоне 17/18 выступал за армейский клуб.

В первом круге на «Волгоград Арене» «Ротор» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром - 1:1. На гол Михаила Мальцева в первом тайме тогдашние гости ответили забитым мячом в исполнении Артема Быкова. Ничья возможна и в завтрашнем противостоянии, учитывая равный уровень соперников. В этом матче игра, что называется, будет на три результата.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев