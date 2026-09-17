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Спорт

«Ротор» уверенно побеждает «Текстильщик» перед паузой в чемпионате

Спорт 17.09.2026 21:21
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17.09.2026 21:21


Сегодня «Ротор» провёл непростой гостевой матч в Иванове против «Текстильщика» в рамках 12‑го тура Первой лиги, и встреча получилась ровно такой, какими часто бывают выездные игры: жёсткой, без лишней красоты, зато с характером. Дмитрий Парфёнов сохранил тот же состав, что и в матче с «Енисеем», и это решение быстро дало результат: уже с первых минут волгоградцы забрали контроль в центре поля и принялись давить на оборону хозяев. При этом «Текстильщик» не собирался уступать просто так – ивановцы отвечали жёсткими стыками и резкими выпадами, так что спокойной прогулки у «Ротора» не вышло.

Команды явно не стремились к изящным многоходовкам: ставка была на скорость, силу и умение продавить соперника. И именно в такой игре на 39‑й минуте «Ротор» нашёл свой момент: Илья Родионов ворвался в штрафную, опередил двух защитников и хладнокровно катнул мяч мимо вратаря – 1:0. Дальше игра пошла по накатанной: единоборства, борьба за каждый метр, эмоции понемногу накалялись, но счёт до перерыва не изменился.

Во втором тайме рисунок матча почти не поменялся, разве что напряжение стало ещё плотнее: футболисты чаще шли в стыки, а трибуны реагировали на каждый опасный момент. Ближе к концовке «Текстильщик» наконец-то прибавил и начал cоздавать по-настоящему острые эпизоды, будто хотел успеть всё за последние 15 минут. Но «Ротор» не дрогнул: гости хладнокровно перекрывали эти вспышки давления и не позволяли сопернику по-настоящему встряхнуть игру.

А на 84‑й минуте всё решилось окончательно. «Ротор» разыграл отработанную комбинацию со штрафного, после которой Александр Клещенко точн пробил головой – 2:0. После этого оставалось только дотянуть до финального свистка, и волгоградцы сделали это прагматично, без лишней суеты, сохранив нужный ритм и дисциплину. Итоговая победа в Иванове – заслуженная и очень нужная перед длинной паузой.

Александр Веселовский Фото VK Видео

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