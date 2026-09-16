Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Два человека погибли в ДТП с автобусом «Ростов – Геленджик»
В Архипо-Осиповке на трассе М4 «Дон» произошла трагедия. Как сообщает ИА «Живая Кубань», на дороге столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов – Геленджик. По...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве завод спецавтомобилей для ВСУ
Российские военные в ночь на 16 сентября нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. В Киеве поражено ОАО «Киевское автотранспортное предприятие», выпускающее...
Спорт

«Текстильщик» – «Ротор»: состав судейской бригады

Спорт 16.09.2026 08:14
0
16.09.2026 08:14

Завершающий матч первой трети сезона «Ротор» проведёт в Иваново. 17 сентября в 17:00 «Текстильщик» сразится с волгоградским клубом, а контролировать ход матча 12-го тура назначена судейская бригада под руководством Семёна Медведева. 

Главный судья – Семён Медведев (Екатеринбург). 

27‑летний арбитр провёл в этом сезоне пять матчей, показав в них 25 жёлтых карточек. Для него игра с участием волгоградского «Ротора» станет дебютной, а вот матч «Текстильщика» в этом сезоне он уже судил, и ивановцы уступили дома в шестом туре «Нижнему Новгороду» – 1:3. 

Помощники – Евгений Булатов (Каменск‑Уральский) и Станислав Попков (Петрозаводск). 

Их зона – офсайды, выходы за линию, угловые. Роль боковых судей в футболе окончательно оформилась в 1891 году: из помощников капитанов они превратились в полноценных судей, чтобы фиксировать, когда мяч пересекает линии поля – боковую и лицевую, – и помогать рефери в спорных эпизодах. 

Резервный судья – Михаил Яковлев (Москва).

Он не влияет на игру напрямую, но по нему можно фиксировать темп: как быстро вводится мяч, как реагирует на замены и споры у бровки – это тоже часть ритма матча. 

Инспектор – Андрей Иванов (Кострома)

Это уже не про решения на поле, а про контроль качества: он фиксирует ошибки бригады и потом они пойдут в разбор. 

Делегат – Пётр Петухов (Москва). Его задача – организационная: протокол, безопасность, соблюдение регламента. В игре он почти не фигурирует, но если будут формальные нюансы (например, перенос времени, проблемы с полем, задержки), это как раз его зона ответственности. 

Александр Веселовский
Фото: ФК «Текстильщик»

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.09.2026 08:14
Спорт 16.09.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2026 07:53
Спорт 16.09.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 20:38
Спорт 15.09.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 08:51
Спорт 15.09.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 08:22
Спорт 15.09.2026 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 09:43
Спорт 14.09.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 09:27
Спорт 14.09.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 08:24
Спорт 14.09.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 19:00
Спорт 13.09.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 18:35
Спорт 13.09.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 17:39
Спорт 13.09.2026 17:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 11:23
Спорт 13.09.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 09:57
Спорт 13.09.2026 09:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2026 19:24
Спорт 12.09.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2026 16:59
Спорт 12.09.2026 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
В Волгограде лакшери иномарка влетела в знак и отправила в больницу дорожного рабочегоСмотреть фотографии
12:11
Под Ростовом спасли рыбаков, перевернувшихся в лодке из-за волны от суднаСмотреть фотографии
11:57
Донская икона Божией Матери прибудет в храм ВолжскогоСмотреть фотографии
11:53
Волгоградским родителям напомнили: доходы детей тоже нужно декларироватьСмотреть фотографии
11:36
В Краснодаре забуксовал процесс по делу о коррупции в администрации ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области автомобиль без водителя сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:18
Исследование выявило снижение плодородия и рост токсичности волгоградских сельхозземельСмотреть фотографии
10:07
Минобороны: ВС РФ поразили в Киеве завод спецавтомобилей для ВСУСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде срочно пытаются продать пиццерию «Четыре сыра»Смотреть фотографии
09:54
Волгоградские аграрии начали уборку подсолнечникаСмотреть фотографии
09:53
Более 400 тысяч рублей в пользу электрогазосварщика взыскали с нерадивого работодателяСмотреть фотографии
09:52
Украинский дрон оборвал жизнь пулеметчика с позывным «Штык» из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде прощаются с грозой бандитов 80-х Владимиром КонтемировымСмотреть фотографии
09:29
Четыре самолёта никак не могут приземлиться в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:53
Волгоградцам напомнили способы избавления от штрафов после продажи автомобиляСмотреть фотографии
08:42
Волгоградцам рассказали, как проголосовать на домуСмотреть фотографии
08:31
БПЛА обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:21
Волгоградская область стала второй в ЮФО по посевам горчицы и подсолнечникаСмотреть фотографии
08:14
«Текстильщик» – «Ротор»: состав судейской бригадыСмотреть фотографии
07:53
Символическая сборная 11‑го тура Лиги PARI. У «Ротора» пять номинацийСмотреть фотографии
07:17
Волгоградский губернатор сообщил об урегулировании топливного вопросаСмотреть фотографии
06:57
Обстановка спокойная: режим беспилотной опасности в Волгоградской области отмененСмотреть фотографии
06:41
Технопарк «Сталинград» открыт в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:14
В Дзержинском районе Волгограда 17 сентября отключат водуСмотреть фотографии
05:54
Режим беспилотной опасности сохраняется по Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Чадящий завод во Фролово оштрафовали за игнорирование требования таможниСмотреть фотографии
21:26
Как волгоградский бизнес адаптировался к новым условиям в экономикеСмотреть фотографии
20:59
Почти 200 китайских студентов-медиков приедут учиться в ВолгоградСмотреть фотографии
20:38
«Ротор» укрепляет оборону, подписан защитник Руслан БайтуковСмотреть фотографии
20:16
Черный дым от взрыва попал на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
 