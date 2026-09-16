«Текстильщик» – «Ротор»: состав судейской бригады

Завершающий матч первой трети сезона «Ротор» проведёт в Иваново. 17 сентября в 17:00 «Текстильщик» сразится с волгоградским клубом, а контролировать ход матча 12-го тура назначена судейская бригада под руководством Семёна Медведева.

Главный судья – Семён Медведев (Екатеринбург).

27‑летний арбитр провёл в этом сезоне пять матчей, показав в них 25 жёлтых карточек. Для него игра с участием волгоградского «Ротора» станет дебютной, а вот матч «Текстильщика» в этом сезоне он уже судил, и ивановцы уступили дома в шестом туре «Нижнему Новгороду» – 1:3.

Помощники – Евгений Булатов (Каменск‑Уральский) и Станислав Попков (Петрозаводск).

Их зона – офсайды, выходы за линию, угловые. Роль боковых судей в футболе окончательно оформилась в 1891 году: из помощников капитанов они превратились в полноценных судей, чтобы фиксировать, когда мяч пересекает линии поля – боковую и лицевую, – и помогать рефери в спорных эпизодах.

Резервный судья – Михаил Яковлев (Москва).

Он не влияет на игру напрямую, но по нему можно фиксировать темп: как быстро вводится мяч, как реагирует на замены и споры у бровки – это тоже часть ритма матча.

Инспектор – Андрей Иванов (Кострома).

Это уже не про решения на поле, а про контроль качества: он фиксирует ошибки бригады и потом они пойдут в разбор.

Делегат – Пётр Петухов (Москва). Его задача – организационная: протокол, безопасность, соблюдение регламента. В игре он почти не фигурирует, но если будут формальные нюансы (например, перенос времени, проблемы с полем, задержки), это как раз его зона ответственности.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Текстильщик»