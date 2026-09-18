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Общество

В Волгоградской области производителя нефтепродуктов уличили в неучтенных выбросах

Общество 18.09.2026 21:37
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18.09.2026 21:37


Ряд нарушений обнаружили сотрудники Росприроднадзора в ходе профилактического визита на ООО «Новоникойл» в рабочем поселке Новониколаевский  Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении, проверка прошла на объекте первой категории по переработке углеводородного сырья. 

По результатам проведенного осмотра установлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые не были учтены в составе заявительных документов на получение комплексного экологического разрешения. Также предприятием не производится должный производственный экологический контроль на имеющихся источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферу, не проведена актуализация их учетных сведений, отсутствует учет в области обращения с отходами, зафиксировали в ведомстве.

По результатам выявленных нарушений в адрес ООО «Новоникойл» выдано предписание об устранении нарушений. 

Промышленный объект в Новониколаевском занимается производством нефтепродуктов. 

Фото Росприроднадзора

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