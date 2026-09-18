



Ряд нарушений обнаружили сотрудники Росприроднадзора в ходе профилактического визита на ООО «Новоникойл» в рабочем поселке Новониколаевский Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении, проверка прошла на объекте первой категории по переработке углеводородного сырья.

По результатам проведенного осмотра установлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые не были учтены в составе заявительных документов на получение комплексного экологического разрешения. Также предприятием не производится должный производственный экологический контроль на имеющихся источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферу, не проведена актуализация их учетных сведений, отсутствует учет в области обращения с отходами, зафиксировали в ведомстве.



По результатам выявленных нарушений в адрес ООО «Новоникойл» выдано предписание об устранении нарушений.



Промышленный объект в Новониколаевском занимается производством нефтепродуктов.



Фото Росприроднадзора