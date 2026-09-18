У 8 укушенных клещами волгоградцев диагностировали опасные инфекции





В Волгоградской области увеличилось количество зараженных клещевым боррелиозом – ИКБ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю зарегистрирован пятый случай этого опасного заболевания. Ранее сообщалось о четырех заболевших. Также за эпидсезон у троих жителей региона диагностировали Крымскую геморрагическую лихорадку – КГЛ, которая также передается от клещей.

Всего по состоянию на 18 сентября по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратилось 1419 человек, в том числе дети – 508 человек.



