



Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев продлил контракт с волгоградским клубом на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Об этом сегодня, 19 марта, V102.RU сообщили в пресс-службе «Ротора».

Напомним, Денис Бояринцев возглавил сине-голубых в мае 2024 года. Под его руководством «Ротор» в сезоне 23/24 вышел в Первую лигу. В нынешнем розыгрыше ФНЛ волгоградская команда после 24-го тура уверенно идет в середине турнирной таблицы - на восьмом месте с 33 очками.

Генеральный директор «Ротора» Павел Никитин для клубной пресс-службы рассказал о продлении контракта с 47-летним специалистом.

- Рады сообщить, что Денис Бояринцев продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Вместе с Денисом Константиновичем мы вышли в Первую Лигу и в ходе летне-осеннего этапа доказали, что являемся отличной командой, которая способна на достижение высоких задач, - отметил Никитин.

Денис Бояринцев также дал комментарий пресс-службе.

- Я благодарен руководству за оказанное доверие. Сейчас наша основная задача — на должном уровне провести весеннюю часть сезона, в межсезонье провести качественную работу по подготовке команды к следующем сезону, - заявил наставник волгоградской команды.

Отметим, в 25-м туре Первой лиги «Ротор» 23 марта на выезде встретится со «СКА-Хабаровском». А 30 марта сине-голубые на «Волгоград Арене» сыграют с московской «Родиной».