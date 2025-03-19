Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев продлил контракт с волгоградским клубом на один год с возможностью пролонгации еще на один сезон. Об этом сегодня, 19 марта, V102.RU сообщили в пресс-службе «Ротора».
Напомним, Денис Бояринцев возглавил сине-голубых в мае 2024 года. Под его руководством «Ротор» в сезоне 23/24 вышел в Первую лигу. В нынешнем розыгрыше ФНЛ волгоградская команда после 24-го тура уверенно идет в середине турнирной таблицы - на восьмом месте с 33 очками.
Генеральный директор «Ротора» Павел Никитин для клубной пресс-службы рассказал о продлении контракта с 47-летним специалистом.
Денис Бояринцев также дал комментарий пресс-службе.
Отметим, в 25-м туре Первой лиги «Ротор» 23 марта на выезде встретится со «СКА-Хабаровском». А 30 марта сине-голубые на «Волгоград Арене» сыграют с московской «Родиной».
Фото: СК «Ротор» /vk.com