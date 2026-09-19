Волгоградцам назвали формулу расчета среднедушевого дохода семьи

Сотрудники Социального фонда России рассказали, как можно самим посчитать среднедушевой доход семьи для получения единого пособия. Чтобы произвести расчеты необходимо обладать информацией о доходах всех членов семьи за расчетный период.

Далее необходимо сложить эти доходы и полученную сумму разделить на 12 месяцев. А то, что получилось, снова разделить на количество членов семьи – это и будет среднедушевой доход.

Доходом считается не только заработанная плата, но и гонорары, доходы от предпринимательства, пенсии, стипендии, алименты, денежное довольствие, выигрыши в лотерею, доходы по банковским вкладам и ценным бумагам и т.п.

Напомним, что единое пособие начисляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Если полученный в результате расчетов среднедушевой доход окажется ниже прожиточного минимума, то следует обратиться за пособием в СФР.

Фото из архива V102.RU