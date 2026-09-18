



Власти Волгограда готовятся дать решительный бой брошенным электросамокатам. Мэрия подготовила проект поправок в муниципальные документы, который многократно расширит возможности по привлечению владельцев брошенных устройств к ответственности. Районным властям и подведомственным им МБУ разрешат эвакуировать и перемещать СИМ на собственные штраф-стоянки.

Согласно действующей редакции городского постановления, перемещение, хранение и возврат СИМ своими силами осуществляет МБУ «ЦОДД Волгограда». Однако объективно из-за большой протяжённости города организации сложно оперативно мониторить ситуацию на всей его территории. Поэтому, чтобы решить вопрос с брошенными электросамокатами, муниципалитет решил привлечь к борьбе местные власти, а также подведомственные им МБУ, отвечающие за ЖКХ и благоустройство.

Местные муниципальные службы будут обязаны так же, как и МБУ «ЦОДД Волгограда», размещать в интернете сведения о перемещённых электросамокатах с указанием даты, времени, места выявления, регистрационного номера, признаков СИМ и сведений о перемещении в место временного хранения. На это у специалистов будет один рабочий день.

Напомним, с 1 сентября в Волгограде вступила в силу новая редакция муниципальных документов, запрещающая не только парковку, но и использование электросамокатов на всей территории Центрального района. Аналогичные ограничения действуют: в Тракторозаводском районе на ул. Дзержинского, в парке Памяти и парке Гагарина; в Краснооктябрьском районе на территории парка по пр. Металлургов; в Дзержинском районе на бульваре вдоль пр. Жукова, на территории «Парка 8-й Воздушной Армии», «Парка Героев-лётчиков»; в Ворошиловском районе на территории скверов им. Саши Филиппова, Александры Пахмутовой, Касимовского сквера, сквера на пл. Чекистов, у парохода «Гаситель», на ул. Новокузнецкой и ул. Новоузенской, а также в парке «Сказка»; в Кировском районе на территории Радомского сквера; в Красноармейском районе на ул. Остравской, ул. 50 лет Октября, пр. Столетова, пр. Канатчиков.

Кроме того, с 1 сентября вступили в силу поправки в региональный КоАП, который теперь дополнен статьёй 8.7.3, предусматривающей штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, брошенных на тротуарах, остановках, дорогах, газонах и других запрещённых местах. Наказание распространяется на крупные кикшеринговые компании, предоставляющие электросамокаты волгоградцам в краткосрочную аренду.

Новые санкции грозят нарушителям на территории всех населённых пунктов Волгоградской области. Однако, традиционно, наиболее остро проблема стоит именно в Волгограде. Передача властями областной столицы права оформления брошенных устройств районам и подведомственным им МБУ также позволит многократно усилить санкционное воздействие на их владельцев сервисов краткосрочной аренды. На основании актов о выявлении и перемещении СИМ у уполномоченных органов появится возможность выписывать соответствующие штрафы.

Напомним, ранее в преддверии резкого ужесточения ответственности за брошенные на улицах Волгограда самокаты стало известно о прекращении работы в городе кикшеринговой компании Whoosh.

Фото из архива ИА «Высота 102»