Бронза в Анапе: слаженность и техника принесли успех дуэту «Динамо»





В Анапе завершились соревнования по айкидо в рамках XVIII Всероссийских юношеских игр боевых искусств – одного из ключевых турниров для молодых спортсменов страны, где традиционно собирается представительный состав участников из разных регионов.



На пьедестал поднялись воспитанницы тренера Бориса Юношева – Самира Нурушева и Екатерина Кудько, представляющие клуб «Динамо». Спортсменки завоевали бронзовые медали в разделе «Дзю ваза», где оценивается выполнение свободной техники в парном разряде.



Специфика «Дзю ваза» заключается в том, что судьи оценивают не только чистоту и точность приёмов, но и способность пары действовать как единое целое: предугадывать движения партнёра, сохранять общий ритм и динамику, не теряя технической строгости. В парном исполнении любая рассогласованность моментально бросается в глаза, поэтому бронза на всероссийском уровне – показатель не только индивидуальной подготовки, но и выстроенного взаимодействия.



Успех Нурушевой и Кудько подчёркивает системность работы тренерского штаба Бориса Юношева: результат в парной дисциплине – это всегда итог долгой совместной работы, где отдельно тренируются и техника, и умение чувствовать партнёра. Для школы «Динамо» эта медаль – ещё одно подтверждение стабильного уровня подготовки в дисциплинах, где важна слаженность.



Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград