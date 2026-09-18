«Каустик» не удержал победу в Москве





В физкультурно‑оздоровительном комплексе «МГА» в Москве завершился матч четвёртого тура мужской Суперлиги чемпионата России по гандболу. В очной встрече сошлись «МУОР‑Академия» и волгоградский «Каустик». В центре внимания оказалось противостояние двух волгоградских специалистов – главного тренера «Каустика» Дмитрия Константиновича Бочарникова и наставника «академиков» Дмитрия Викторовича Бочарникова. Их очное соперничество, по сути, стало волгоградским дерби в столице – и получилось предельно напряжённым. Итоговый счёт – 33:32 в пользу хозяев.



Первый тайм прошёл в равной борьбе, где ни одна из сторон не могла создать устойчивого отрыва. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «МУОР‑Академии» – 16:15. Во второй половине рисунок игры не изменился: соперники продолжали обмениваться результативными отрезками, и разрыв на табло не превышал двух мячей.



Ключевой момент произошёл в конце игры. За шесть минут до финальной сирены «Каустик» лидировал – 31:29 – и имел все шансы довести матч до победы. Однако в решающие минуты волгоградцы не смогли удержать преимущество: победный мяч хозяева забросили за 13 секунд до конца встречи, оформив минимальную, но крайне важную викторию.



Лучшими снайперами матча стали игроки, оформившие по 11 мячей каждый. У МУОР самым результативным оказался Даниил Туманов, у химиков – Кирилл Акрамов. Их стабильная реализация во многом определяла ритм встречи и держала напряжение до последних секунд.



Для столичных гандболистов эта победа стала первой в текущем розыгрыше Суперлиги и позволила набрать первые очки, заметно улучшив настроение команды. «Каустик», в свою очередь, уступил в матче, где имел более чем реальный шанс на успех. После четырёх туров обе команды располагаются рядом в турнирной таблице – на 7‑м и 8‑м местах соответственно, имея по 2 очка.



Главный тренер «МУОР‑Академии» Дмитрий Викторович Бочарников поделился эмоциями:

– Мы выстояли в концовке. Реализовали свои моменты и отстояли полученное преимущество. Во втором тайме был тяжёлый отрезок, но не опустили руки, бились до конца и доказали, что в любой ситуации можно перевернуть игру.





«МУОР-Академия» (Москва) – «Каустик» (Волгоград) – 33:32 (16:15). 17 сентября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап, 4-й тур.Москва. ФОК «МГА». Количество зрителей: 120.

Судьи: Антон Мерзлютин, (Ессентуки), Эдуард Подставкин. (Краснодар).

«МУОР-Академия»: Плясухин – Голуб (2), Кашников, Токарев (3), Слайков (1), Яцура (5), Туманов (11) – Кривошлыков (1), Филимонов (1), Губайдуллин, Корепанов (3), Воронежев, Хохлов, Дьячук (6), Потапов, Павлов.

«Каустик»: Теплухин – Кольцов (4), Глущенко (1), Светлов (5), Тропин, Ибраков (4), Алексанян (6) – Великанов, Косенков (1), Акрамов (11), Востриков, Токмаков, Палащенко, Кудинов, Простак, Пихтярев.

Эффективность бросков %: 63 – 59

7-метровые/голы: 6/5 – 5/3.

Штрафное время: 2 – 4.

Следующий матч «Каустик» проведёт на домашней арене: 23 сентября на «Динамо Арене» в Волгограде волгоградцы примут одного из лидеров чемпионата – «Пермских медведей». Для подопечных Дмитрия Бочарникова эта встреча станет возможностью вернуть уверенность и компенсировать потерю очков в Москве. Начало в 18:30.



Александр Веселовский

Фото: Максим Серёгин / «МУОР-Академия»