Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан...
Федеральные новости
 Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...
Спорт

Символическая сборная 11‑го тура Лиги PARI. У «Ротора» пять номинаций

Спорт 16.09.2026 07:53
0
16.09.2026 07:53


Победа «Ротора» над «Енисеем» со счётом 4:0 получилась не просто результативной – она вышла по-настоящему цельной. И это сразу отразилось на формировании символической сборной тура: сразу несколько игроков «Ротора» заняли там свои места, а вместе с ними – и весь тренерский штаб, и болельщики. 

Никита Чагров провёл матч уверенно, а его отражённый пенальти стал одним из важных эпизодов встречи. Никита показал, что ситуация под контролем, а вместе с ней и игра. Он чётко сыграл по мячу и отразил удар. 

Андрей Хитяев на левой бровке перекрыл всю зону – он навязывал борьбу, вовремя подключался вперёд и не позволял сопернику создавать давление на своём фланге. Его надёжность позволила «Ротору» спокойно строить атаки используя левый край. 

Артём Симонян не только связывал линии и раздавал острые передачи – он и сам решал эпизоды. Особенно запомнился его красивый гол со штрафного, когда счёт стал 3:0. Этот мяч добавил не только цифр на табло, но и красок всей победе. 

Отдельно стоит отметить работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфёновым. Грамотная ротация состава, точный расчёт действий соперника и своевременные корректировки по ходу матча позволили «Ротору» не просто победить, а сделать это уверенно. 

И, конечно, 12‑й игрок – болельщики «Ротора». На «Волгоград Арене» в тот день было по-настоящему громко. Поддержка не затихала ни в напряжённые минуты, ни после каждого гола. Именно эта энергия помогала команде не сбавлять темп и дожимать соперника даже тогда, когда счёт уже позволил немного расслабиться. 

Александр Веселовский 
Фото: ФК «Волна»

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.09.2026 08:14
Спорт 16.09.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2026 07:53
Спорт 16.09.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 20:38
Спорт 15.09.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 08:51
Спорт 15.09.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2026 08:22
Спорт 15.09.2026 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 09:43
Спорт 14.09.2026 09:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 09:27
Спорт 14.09.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2026 08:24
Спорт 14.09.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 19:00
Спорт 13.09.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 18:35
Спорт 13.09.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 17:39
Спорт 13.09.2026 17:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 11:23
Спорт 13.09.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2026 09:57
Спорт 13.09.2026 09:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2026 19:24
Спорт 12.09.2026 19:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2026 16:59
Спорт 12.09.2026 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:31
БПЛА обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:21
Волгоградская область стала второй в ЮФО по посевам горчицы и подсолнечникаСмотреть фотографии
08:14
«Текстильщик» – «Ротор»: состав судейской бригадыСмотреть фотографии
07:53
Символическая сборная 11‑го тура Лиги PARI. У «Ротора» пять номинацийСмотреть фотографии
07:17
Волгоградский губернатор сообщил об урегулировании топливного вопросаСмотреть фотографии
06:57
Обстановка спокойная: режим беспилотной опасности в Волгоградской области отмененСмотреть фотографии
06:41
Технопарк «Сталинград» открыт в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:14
В Дзержинском районе Волгограда 17 сентября отключат водуСмотреть фотографии
05:54
Режим беспилотной опасности сохраняется по Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Чадящий завод во Фролово оштрафовали за игнорирование требования таможниСмотреть фотографии
21:26
Как волгоградский бизнес адаптировался к новым условиям в экономикеСмотреть фотографии
20:59
Почти 200 китайских студентов-медиков приедут учиться в ВолгоградСмотреть фотографии
20:38
«Ротор» укрепляет оборону, подписан защитник Руслан БайтуковСмотреть фотографии
20:16
Черный дым от взрыва попал на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Волгоградские врачи спасли жизнь пенсионера с гангренойСмотреть фотографии
19:02
«Мы боялись, что сгорим, и это случилось»: МКД в Волгограде мог вспыхнуть из-за пожара на свалкеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
Волгоградских школьников на время выборов отправят на природу и в библиотекуСмотреть фотографии
18:08
Грузовик вдребезги: под Волгоградом на московской трассе столкнулись две фуры и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Там еще мусора много»: под Волгоградом у села пятый день тлеет несанкционированная свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Андрей Бочаров обсудил инвестклимат Волгоградской области с Михаилом МишустинымСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Под Волгоградом чиновники самовольно распорядились 8,5 га федеральной землиСмотреть фотографии
15:27
Операция «Доставка» по твоей цене в приложении DriveeСмотреть фотографии
15:14
Ливни с градом прольются в Волгоградской области 15 и 16 сентябряСмотреть фотографии
15:00
Военным передали десятки конфискованных у волгоградцев автоСмотреть фотографии
14:11
Новый драйвер развития региона: в Волгограде открылся первый корпус технопарка «Сталинград»Смотреть фотографии
13:45
EVOLUTE – БРЕНД №1* НА РЫНКЕ МОДЕЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ В АВГУСТЕ 2026 ГОДАСмотреть фотографии
13:39
Саперы обезвредили найденную на заводе «Красный Октябрь» авиабомбуСмотреть фотографии
13:09
Подросток отработает 140 часов за разбитую остановку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Отдел технического контроля «Красного октября» отметил 95-летиеСмотреть фотографии
 