Символическая сборная 11‑го тура Лиги PARI. У «Ротора» пять номинаций





Победа «Ротора» над «Енисеем» со счётом 4:0 получилась не просто результативной – она вышла по-настоящему цельной. И это сразу отразилось на формировании символической сборной тура: сразу несколько игроков «Ротора» заняли там свои места, а вместе с ними – и весь тренерский штаб, и болельщики.

Никита Чагров провёл матч уверенно, а его отражённый пенальти стал одним из важных эпизодов встречи. Никита показал, что ситуация под контролем, а вместе с ней и игра. Он чётко сыграл по мячу и отразил удар.

Андрей Хитяев на левой бровке перекрыл всю зону – он навязывал борьбу, вовремя подключался вперёд и не позволял сопернику создавать давление на своём фланге. Его надёжность позволила «Ротору» спокойно строить атаки используя левый край.

Артём Симонян не только связывал линии и раздавал острые передачи – он и сам решал эпизоды. Особенно запомнился его красивый гол со штрафного, когда счёт стал 3:0. Этот мяч добавил не только цифр на табло, но и красок всей победе.

Отдельно стоит отметить работу тренерского штаба во главе с Дмитрием Парфёновым. Грамотная ротация состава, точный расчёт действий соперника и своевременные корректировки по ходу матча позволили «Ротору» не просто победить, а сделать это уверенно.

И, конечно, 12‑й игрок – болельщики «Ротора». На «Волгоград Арене» в тот день было по-настоящему громко. Поддержка не затихала ни в напряжённые минуты, ни после каждого гола. Именно эта энергия помогала команде не сбавлять темп и дожимать соперника даже тогда, когда счёт уже позволил немного расслабиться.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Волна»