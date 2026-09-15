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Спорт

В чемпионате Волгоградской области по футболу кипят осенние страсти, интрига ещё жива

Спорт 15.09.2026 08:22
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15.09.2026 08:22


Чемпионат Волгоградской области по футболу близится к завершению, а осень - самая горячая пора для решающих игр. Именно сейчас каждая встреча - почти финал, каждое очко - на вес золота, а болельщики в каждом районе считают минуты до свистка.

В одном из центральных матчей тура «Ахтуба» (Средняя Ахтуба) гостила у действующего обладателя Кубка – еланского «Урожая». И среднеахтубинцы не просто победили, а сделали это уверенно – 4:2. Для «Ахтубы» эта победа сохраняет надежду на чемпионство.

Параллельно в нижней части таблицы разворачивалась своя драма. В Камышине «Текстильщик» принимал «Киквидзе» из Киквидзенского района. Матч получился упорным и завершился ничьей – 1:1. Для обеих команд каждый балл сейчас – спасение, и такой результат воспринимается как маленькая победа.

А вот матч «СШ Ротор» (Волгоград) – «Михайловка» был перенесён. И для лидеров это почти как лотерея: судьба золота может зависеть от удачи волгоградского клуба. Ведь ещё в первом круге «Михайловка» с трудом вырвала победу над «СШ Ротор» – 2:1, причём спасительный гол был забит на 84‑й минуте. Теперь же всё переворачивается: игра пройдёт в Волгограде, и именно от неё во многом зависит, удастся ли «Михайловке» догнать лидера. Среднеахтубинцам остаётся надеяться, что волгоградцы смогут отобрать у михайловцев хотя бы очко – ведь в первом круге они уже доказали, что способны потрепать нервы фавориту.

«Ахтуба» уверенно держится на первом месте: 7 побед, 1 ничья и всего 1 поражение. Команда не просто набирает очки – она побеждает с шиком: 36 забитых мячей при всего 10 пропущенных. Такой разрыв в разнице мячей – это уже стиль игры: агрессивный, цепкий, без права на расслабление.

На втором месте – «Михайловка», и тут драма в деталях: у команды 6 побед и 2 ничьи, ни одного поражения, но они отстают на 2 очка, имея при этом матч в запасе. Их разница мячей чуть скромнее – 23 забитых и 10 пропущенных, – но именно этот «запасной» матч и делает их главными преследователями. Пока «Ахтуба» рассчитывает на удачный исход чужого матча, у «Михайловка» есть реальный шанс, чтобы вернуться на первое место.

«Урожай» из Елани идёт третьим с 14 очками: 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Их статистика – это история контрастов: 25 забитых при 22 пропущенных, то есть команда много создаёт, но и много пропускает. Именно поэтому их домашний матч против «Ахтубы» получился таким нервным: «Урожай» умеет кусаться, даже когда не фаворит.

Турнирная интрига держится на волоске. «Ахтуба» по‑прежнему возглавляет таблицу, но «Михайловка», имея матч в запасе, не теряет надежды на итоговое золото. И пока календарь позволяет верить в чудо, болельщики не опускают рук: ведь в областном футболе чудеса случаются именно в осенние решающие туры.

Александр Веселовский
Фото: МБУ ФСК «Урожай» Елань

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