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Спорт

Вторая победа подряд: «Ротор» уверенно выигрывает в Иваново 2:0

Спорт 18.09.2026 06:47
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18.09.2026 06:47


Волгоградский «Ротор» провёл выездной матч в рамках 12‑го тура Первой лиги против ивановского «Текстильщика» и одержал вторую победу подряд. Гости большую часть встречи владели преимуществом и заслуженно победили со счётом 2:0.

Главный тренер сине‑голубых Дмитрий Парфёнов выставил тот же состав, что и в матче с «Енисеем». Это порадовало волгоградских болельщиков и добавило игре уверенности. Обе команды начали игру активно, но «Ротор» быстро завладел инициативой и принялся осаждать ворота хозяев. Однако сопернику не только удавалось сдерживать давление гостей, но ивановцы периодически отвечали опасными контратаками.

В целом, оба клуба больше старались продавить, нежели разыграть многоходовую комбинацию, и на 39-й минуте Абу-Саид Эльдарушев разрезающим пасом запустил Илью Родионову в штрафную, тот в борьбе опередил двух защитников и катнул мяч мимо вратаря. Сине-голубые впереди – 1:0. Больше событий в первом тайме не случилось.

Во второй половине встречи команды по‑прежнему не стремились к сложным комбинациям и старались действовать максимально просто. По ходу встречи страсти накалялись, участились жёсткие единоборства. Ближе к концовке «Текстильщик» начал создавать опасные моменты, но «Ротор» надёжно держал ситуацию под контролем и не позволил сопернику испортить себе настроение.

А на 84-й минуте волгоградцы разыграли домашнюю заготовку. Илья Родионов перекинул штрафную площадь, где на самом краю мяч подобрал Николай Покидышев и навесил на Александра Клещенко, последний завершил комбинацию ударом головой – 2:0. Оставшееся время «Ротор» действовал прагматично и спокойно довёл матч до итоговой победы.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов подвёл итог матча

 – Получилось выиграть. Понимали, что будет не просто, «Текстильщик» дома играет агрессивно, поэтому готовились к тяжёлому матчу, он таким и оказался – непростым. Мы перетерпели, забили свои голы и заслуженно победили. Поздравляю команду. Хочу поблагодарить болельщиков. Они всегда с нами, и их поддержка для нас очень важна. 

«Текстильщик» (Иваново) – «Ротор» (Волгоград) – 0:2 (0:1) 17 сентября, 17:00. Первая лига, 12 й тур.
Иваново. Стадион «Текстильщик». Количество зрителей: 370. 
Судьи: Семён Медведев (Екатеринбург), Евгений Булатов (Каменск Уральский), Станислав Попков (Петрозаводск). 
«Текстильщик»: Фадеев, Крутовских, Гузиев, Иванников, Гапечкин, Криушичев (Иванисеня, 68), Першин (Никитенков, 44), Джебов (Помалюк, 46), Ищенко (Михайлусов, 83), Симонов, Библик (Филев, 68). 
«Ротор»: Чагров, Клещенко, Эммерсон, Хитяев, Покидышев, Умников, Горелов (Хохлачев, 85), Симонян (Трошечкин, 78), Родионов, Манелов (Юдинцев, 85), Эльдарушев (Хубулов, 46). 
Голы: Родионов, 39 (0:1), Клещенко, 84 (0:2) 
Предупреждены: Джебов, 11 (грубая игра), Никитенков, 75 (грубая игра) – Эльдарушев, 44 (грубая игра), Эммерсон, 71 (срыв перспективной атаки), Покидышев, 88 (грубая игра). 
«Ротор» набрал 17 очков и занимает 7-е место, но следом идут «Уфа» и «Шинник», у которых по две игры в запасе, и, скорее всего они потеснят сине-голубых. 


В чемпионате наступает длительный перерыв, связанный с играми национальной и молодежной сборных. В следующем туре 10 октября волгоградцы примут на своем поле ульяновскую «Волгу». 

Александр Веселовский
Фото: VK Видео

 

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