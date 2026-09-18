Аномальное тепло задержится в Волгоградской области на 5 дней

В Волгоградской области в ближайшие пять дней установится аномальная для третьей декады сентября погода. По данным Гидрометцентра РФ, в пяти регионах ЮФО – в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Калмыкии и в Краснодарском крае температура воздуха будет выше нормы на 3-8 градусов. Особенно тепло будет 22-23 сентября, когда столбики термометров поднимутся до +27…+31 градуса.

Синоптики при этом отметили, что повышенный фон температуры воздуха, превышающий климатическую норму, установился практически на всей территории России. Исключение составляют восточные регионы Сибири, большая часть Якутии и Чукотский автономный округ.

Напомним, ранее сообщалось, что предстоящие выходные порадуют волгоградцев комфортной погодой. Синоптики обещают сухую тёплую погоду, без сильного ветра.

В дневные часы температура воздуха будет от +24 до +26, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС. Ночью ожидается от +12 до +15.