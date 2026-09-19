В Волгоградской области грядут самые теплые дни сентября

Температура в сентябре в Волгоградской области установилась выше нормы на 3-8 градусов. По данным Гидрометцентра России, на такую погоду влияет Азорский антициклон, под влиянием которого во многих регионах сохраняется сухая, умеренно теплая погода.

Самые жаркие дни ожидаются в Волгоградской области 22-23 сентября, когда столбики термометров поднимутся до +27…+31 градуса.

По данным Волгоградского ЦГМС, в Волгограде и области сегодня, 19 сентября, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +22...+27º.

Фото из архива V102.RU