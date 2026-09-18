Волжанина задержали за попытку зарезать пожилую мать





В Волжском Волгоградской области задержан 40-летний Павел Г. за кровавую резню в собственной квартире. Мужчина пытался зарезать пришедшую за вещами пожилую мать.

- Реализуя задуманное, Павел Г. нанёс женщине множество колото-резаных ран кухонным ножом в различные части тела, полагая, что нанесённых ударов будет достаточно для наступления смерти, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Спасти волжанку удалось лишь благодаря оперативному вмешательству медиков. Учинивший расправу мужчина был в тот же день задержан. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Отметим, вину в содеянном фигурант признал. В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего. Постановлением Волжского городского суда Павлу Г. избрана мера пресечения в виде ареста до 16 ноября 2026 года. Решение может быть обжаловано.