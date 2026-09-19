



Галия Касимова, которая осталась одна с двухлетней дочкой в расселенном доме в Красноармейском районе Волгограда, получила долгожданную выплату за аварийное жилье. Как рассказала ИА «Высота 102» счастливая женщина, сейчас она ищет подходящие варианты, чтобы успеть съехать из разоренной вандалами двухэтажки до начала отопительного сезона в новую квартиру.

– Спасибо, «Высота 102», за помощь в огласке моей ситуации. Обязательно пригласим вас на новоселье! – пообещала женщина.



Напомним, информагентство недавно рассказало об истории Галии, которая вынуждена была проживать в расселенном доме № 5 по ул. Марийская с маленьким ребенком. Все остальные жильцы съехали из двухэтажки еще весной, но женщина, выбрав компенсацию за аварийное жилье вместо предлагаемой квартиры, долго ждала выплату от муниципалитета, положенную ей по решению суда. Мэрии была предоставлена отсрочка в исполнении судебного решения, но Галия переживала, что она не успеет получить деньги до наступления холодов, так как в доме были срезаны уже все трубы отопления.

При этом проживание в доме была опасным для семьи. Вандалы вытащили все более-менее ценное из брошенных квартир, однако продолжали периодически наведываться в дом. Галия вынуждена была караулить ночами, чтобы периодически забирающиеся в дом подозрительные личности не устроили поджог. Тем более, что рядом стоящие заброшенные дома уже неоднократно горели.



В мэрии Волгограда в ответе на редакционный запрос заверили, что департамент по жилищным и социальным вопросам готовит документы, необходимые для выплаты денежного возмещения собственнице.

А после выхода публикации историей Галии заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил региональному управлению СК выяснить причину волокиты при переселении семьи.



