Два пенальти решили всё. «Ротор‑2» проиграл дома «Волне»





– Несмотря на поражение, нам не стыдно за ту игру, которую мы сегодня показали. На протяжении последних игр мы выглядим достойно и это на сегодняшний день близко к нашему максимуму. Остаётся только принять наши спортивные результаты. Подождать – и результат спортивный придёт.

«Ротор-2» (Волгоград) – «Волна» (Ковернино) – 0:2 (0:1)

17 сентября, 15:00. Вторая лига Б, группа 3, 24-й тур.Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 53.

Судьи: Андрей Стрелков (Москва), Илья Афонин (Ростов-на-Дону), Евгений Бахус (Ростов-на-Дону).

«Ротор-2»: Лисицын, Амирханян, Правкин, Храмцов (58, Тарин), Слепужников, Локтев, Харлан, Демушкин, Литенко (46, Биджилов), Града (46, Прокофьев), Платон (68, Кондратьев).

«Волна»: Ребров, Кайков, Ямангулов, Губиев, Абрамов, Гаврилов, Калайда, Попович, Рагулькин (90, Титков), Северьянов (88, Богданец), Заботкин (73, Попов).

Голы: Заботкин, 36 (0:1). Попов, 87 (0:2).

Предупреждены: Биджилов, 81 (грубая игра), Тарин, 85 (грубая игра).

Удалён: Калайда, 71 (серьёзное нарушение правил).





Следующую встречу волгоградский клуб проведёт 26 сентября на выезде с курским «Авангардом». Матч 25-го тура начнётся в 13:00.



Александр Веселовский

Фото: «Ротор-2»

В матче Второй лиги Б (группа 3) дубль «Ротора» уступил «Волне» со счётом 0:2. Для команды это был матч с особым настроем: играть дома, при своих трибунах, всегда добавляет и ответственности, и эмоций. Но именно в плотности и хладнокровии гости оказались чуть сильнее.С первых минут хозяева старались диктовать темп, много двигались и искали быстрые выходы через фланги. Однако «Волна» грамотно перекрывала эти ходы, а в середине поля чаще выигрывала борьбу за мяч – именно оттуда и рождались самые острые моменты у ворот «Ротора‑2». На фоне плотной борьбы волгоградцам не хватало точности в передачах и скорости принятия решений.Первый гол стал следствием ошибки, ставшей решающей: после подачи углового мяч попал в руку Дмитрию Локтеву, и судья назначил пенальти, который на 36-й минуте уверенно реализовал Михаил Заботкин. До перерыва счёт не изменился – 1:0 в пользу гостей.Во втором тайме «Ротор‑2» прибавил в активности, чаще доходил до чужой штрафной, но не хватало завершающего штриха: удары шли либо мимо, либо прямо во вратаря. На 71-й минуте сине-голубые заставили гостей ошибиться и заработали удаление: Дмитрий Калайда получил прямую красную карточку.Но дублёры «Ротора» не смогли конвертировать полученное преимущество в голы. А на 87‑й минуте «Волна» реализовала второй 11-метровый: Егор Тарин отмахнулся от соперника и заработал «комбо»: пенальти и жёлтую карточку. Стандарт реализовал Павел Попов – счёт стал 2:0 в пользу гостей. После этого «Ротор‑2» пытался давить, но поспешность и нехватка опыта в завершении атак не позволили отыграться.Итог – поражение 0:2. Обидный, но полезный урок: дома ошибаться тяжелее, зато именно в таких матчах молодёжь учится держать структуру под давлением и не терять голову, когда игра не идёт Главный тренер «Ротора‑2» Валерий Бурлаченко прокомментировал итоги встречи: