«Динамо‑Синара» одержало победу в первом домашнем матче – 36:33

Спорт 14.09.2026 09:27
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14.09.2026 09:27
Праздничный день (Волгоград отметил своё 437‑летие) собрал на «Динамо Арене» внушительную аудиторию – 1400 человек. Здесь «Динамо‑Синара» вторым туром женской Суперлиги открывало домашний сезон.
Перед стартом председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Ирина Муравьёва вручила памятные награды. Валентине Минченко – как открытию прошлого сезона. А Софии Пензевой – заслуженное звание мастера спорта России. Трибуны тепло поздравили спортсменок.
Обе команды начали активно, с той лишь разницей, что гости забивали всё, а волгоградки улучшали статистику майкопского голкипера Тамары Гобадзе и были в роли догоняющих. Положительная динамика закрепилась лишь на 11‑й минуте, когда Диана Казиханова сравняла счёт – 7:7. В начале 16‑й минуты, усилиями Ангелины Кириченко, гандболистки «Динамо» впервые в матче вышли вперёд – 9:8. Почему‑то в первой половине встречи точные броски получались в основном у Ангелины Кириченко.
После упорной борьбы и «качелей» в первом игровом отрезке хозяйки площадки смогли улучшить реализацию своих моментов, и команды ушли на перерыв при счёте – 16:15 в пользу бело‑голубых.
Начало второго тайма ознаменовалось рывком волгоградских гандболисток. Его задала София Чуракова, а подруги по команде поддержали её почин, создав к 37‑й минуте отрыв в 5 мячей – 21:16. Но убежать вперёд бело‑голубые не смогли. Команда гостей вернулась в игру, где особо усердствовала экс‑динамовка Татьяна Кириллова.
По ходу второго тайма майкопчанки подбирались к «Динамо» на пару мячей, но волгоградки благодаря стараниям Екатерины Скивко, Алины Загородневой и Софии Пензевой удержали преимущество и выиграли со счётом 36:33.
После матча София Пензева, признанная лучшей игроком встречи, призналась:
– Первый тайм дался тяжело: первая домашняя игра, полные трибуны – конечно, присутствовала нервозность. Атмосфера прямо бешеная, очень впечатляет. За счёт этого первый тайм провели на равных. А во втором собрались и сыграли намного лучше.
И в этих словах – вся суть матча. Не просто цифры на табло, а борьба с собственными нервами, с густым от напряжения воздухом, с сильным соперником, который не давал ни секунды на передышку.
По итогам встречи лучшими на площадке были названы София Пензева («Динамо‑Синара») и Татьяна Кириллова (АГУ‑«Адыиф»).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – 36:33 (16:15).
13 сентября. Предварительный этап. Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1400.
Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).
«Динамо-Синара»: Баскакова – Гафонова, Кириченко (7), Томилина (2), Чуракова (6), Казиханова (3), Скивко (4) – Старкова, Пензева (5), Дворцевая (3), Загороднева (5), Климова, Прокофьева (1), Коблева, Алексеева, Гривина.
АГУ-«Адыиф»: Гобадзе – Никулина (3), Бабина (3), Кожубекова (1), Кириллова (13), Белолипецкая (2), Фёдорова (4) – Чернова, Коваленко, Утарова, Тулина (2), Луганцева (3), Пивень, Краснокутская (2), Черницова.
Эффективность бросков %: 67 – 71
7-метровые/голы: 7/4 – 5/5.
Штрафное время: 0 – 8.
Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт 19 сентября на «Динамо Арене» – соперник «Черноморочка» из Новороссийска.
Александр Веселовский
Фото Геннадия Гуляева
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