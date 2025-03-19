Спорт

Комиссия ФНЛ допустила «Волгоград Арену» к проведению матчей Первой лиги

Спорт 19.03.2025 17:22
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19.03.2025 17:22


Комиссия ФНЛ официально разрешила «Ротору» проводить матчи Первой лиги на «Волгоград Арене» по итогам состоявшейся очередной проверки состояния качества поля на стадионе, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», из-за неудовлетворительного состояния газона по итогам игры «Ротора» и «Урала» газон обследовала комиссия ФНЛ, которая сочла невозможным проведение здесь следующего матча. В дирекции стадиона признали проблему, объяснив неравномерно выросшую после реновации поля растительность резкими перепадами температуры. При этом в администрации спортивного объекта заверили, что с подрядчиком – компанией «Крона Спорт» ведется претензионная работа.

В итоге волгоградскому клубу пришлось перенести домашнюю встречу с «Соколом» в Калининград. Этот поединок 16 марта на «Ростех Арене» завершился ничьей - 2:2. 

Таким образом, встреча «Ротора» и московской «Родины» в рамках 26-го тура Первой лиги пройдет на «Волгоград Арене» 30 марта и начнется 15-00 ч. Билеты на матч уже поступили в официальную продажу на сайте клуба и портале Кассир. ру. 

Фото: V102.RU (архив)

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