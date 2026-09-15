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Спорт

Математика на стороне «Ротора»: прогноз на матч с «Текстильщиком»

Спорт 15.09.2026 08:51
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15.09.2026 08:51

17 сентября в Иваново состоится очередной матч сине-голубых в рамках 12‑го тура Первой лиги: «Текстильщик» примет волгоградский «Ротор». Обе команды хотят уйти на длительный перерыв с хорошим настроением – победа снимет груз турнирного давления и позволит спокойно готовиться к продолжению сезона. 

Турнирная ситуация у соперников сильно отличается. «Ротор» после убедительной победы над «Енисеем» (4:0) поднялся на 9‑е место: в 11 матчах у команды 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 5 поражений), разница мячей – 18:14. На выезде волгоградцы провели 5 игр: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения; забивают в среднем 1,2 мяча за игру (всего 6), пропускают – 1,4 (всего 7). 

 «Текстильщик» начал сезон тяжело: всего 1 победа в 11 турах при 4 ничьих и 6 поражениях. Команда идёт на 16‑м месте с 7 очками, разница мячей – 8:17. Особенно тревожной выглядит домашняя статистика: ни одной победы, 2 ничьи и 3 поражения, забито 4 мяча (0,8 за игру), пропущено – 10 (2 за игру). Это говорит о серьёзных проблемах в обороне. 

Динамика перед очной встречей явно лучше у «Ротора»: команда прервала неудачную серию и сразу показала высокую результативность, тогда как «Текстильщик» остаётся одной из самых малорезультативных команд лиги. При этом матч вряд ли будет предсказуемым: «Текстильщик» дома способен на сюрприз, а «Ротор» ещё не доказал, что умеет стабильно дожимать соперников. Коллектив Дмитрия Пятибратова постарается прежде всего закрыть пространство перед своей штрафной и не позволить сопернику создавать голевые моменты. 

Букмекеры отдают предпочтение «Ротору»: коэффициент на победу волгоградцев – 1,83, на ничью – 3,50, на успех «Текстильщика» – 4,20. 

 По модели Пуассона, учитывающей как общую результативность за сезон, та ки показатели дома/на выезде, ожидаемый счёт - 1:1,6 в пользу "Ротора". Вероятность победы гостей - 48,4%, ничьей - 29,2%, победы хозяев - 22,4%. Самые вероятные варианты - 0:1 (11,9%), и 1:1 (11,3%). Модель подтверждает оценку букмекеров: "Ротор" - фаворит, но перевес не подавляющий.

При этом эксперты склоняются к более «классическому» сценарию для таких матчей: по их мнению, наиболее вероятен успех волгоградского клуба с минимальным счётом – 1:0 или 2:1. В этом взгляде есть своя логика: «Ротор» может забирать такие игры за счёт характера и дисциплины, даже если не доминирует по владению. 

Александр Веселовский

 

 

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