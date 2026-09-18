



Волгоградский автогонщик Василий Вальковский погиб в Крыму, возвращаясь из рабочей поездки домой. Как сообщил ИА «Высота 102» близкий друг Василия, мужчина перевозил в Республику груз. Дрон ВСУ настиг грузовой автомобиль, которым управлял волгоградец, прямо на трассе.

– Василий в очередном рейсе отвозил продукты, однако на обратном пути на трассе произошла эта трагедия. Подробности мы уже узнали позже, после того как близкие оповестили о пропаже Василия. 12 сентября его обнаружили возле автомобиля, на котором он работал. Вот так противник не щадит даже гражданских, – пояснил Дмитрий.





Похоронят Василия Вальковского 19 сентября на Димитриевском кладбище.

В настоящее время друзья погибшего собирают средства для оказания помощи его близким. Подробности можно уточнить по номеру +7-917-725-47-57.