



В Волгоградской области выборы депутатов Государственной думы проходят в штатном режиме. Как сообщает ИА «Высота 102», первые избиратели потянулись к участкам еще до их открытия, чтобы успеть сделать выбор до начала рабочего дня. Губернатор Волгоградской области также проголосовал утром 18 сентября – свой выбор он сделал в школе №7 им. Александры Пахмутовой.





Перед открытием участка состоялось выступление детских и юношеских коллективов, исполнивших национальные танцы. Андрей Бочаров, в свою очередь, пообщался с наблюдателями, членами участковой комиссии.

Отвечая на вопрос журналистов, за что голосовал, глава Волгоградской области ответил:

– За нашу Победу. За победу России, в этом нет никакого сомнения. Сегодня Волгоградская область активно голосует. С утра открыты все избирательные участки. Жители активно приходят, поддерживают нашу страну, нашу Родину, нашу Волгоградскую область.

Глава региона также пригласил волгоградцев поддержать Россию и прийти сегодня, либо в последующие дни голосования, 19 и 20 сентября, на избирательные участки.

Как сообщает ИА «Высота 102», первые промежуточные данные по явке избирателей в Волгоградской области в первый день голосования на выборах станут известны около 16.00. Итоги дня Избирком региона подведет по традиции после закрытия избирательных участков.