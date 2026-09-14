Главный тренер хозяев подчеркнул, что команда целенаправленно готовилась к быстрым переходам в атаку и розыгрышам стандартов – именно эти элементы и стали ключевыми в матче. По его словам, современный футбол всё чаще решается не в долгих позиционных атаках, а в тех самых «переходных фазах», когда команда резко переключается из обороны в нападение. И именно на эти эпизоды делался акцент на тренировках.

Особую благодарность тренер адресовал игрокам за самоотдачу. Он не скрывал удовлетворения от того, как команда выполнила установку, и открыто заявил, что верит в нынешний состав и ту обойму футболистов, которая сейчас есть в распоряжении штаба. Настроение в стане «Ротора» – боевое и спокойное одновременно: есть понимание, за счёт чего пришла победа, и нет желания списывать результат на случайность.

Эту уверенность тренер и озвучил на пресс‑конференции:

– Поздравляю всех с победой и Днём города. Все соскучились по победам, нам очень важно было выиграть. Работа ведётся. Есть цифры, есть показатели. Вопрос сейчас в результате. Но давайте терпеть все вместе и поддерживать команду. Поддержка для команды очень важна.





Самокритика и признание ошибок: позиция «Енисея»

На фоне уверенной речи наставника «Ротора» комментарии главного тренера «Енисея» Сергея Ташуева прозвучали особенно самокритично. Он прямо признал, что не смог донести установку до игроков, из‑за чего команда допускала грубые ошибки и фактически сама создавала опасные моменты у своих ворот.

– Если в прошлых поединках мы хоть и проигрывали, но показывали атакующую игру и создавали опасные моменты, то сегодня этого не было. Наши футболисты не выполнили тренерскую установку и допустили очень много ошибок. Когда ты не уверен в себе, ты словно притягиваешь неудачу. Сегодня наша команда была неуверенной, хотя мы готовились и настраивались на матч. Конечно, это и заслуга соперника, который лишил пространства, не дал спокойно играть. «Ротор» надо поздравить с заслуженной победой. Есть мужское начало. Кто упал на колени, тот должен подняться. Сильные поднимаются. Мы сейчас на коленях.

Теперь «Ротору» важно не расслабляться и сохранить найденный ритм, а «Енисею» – быстро вернуть команде характер и уверенность. Впереди новые матчи, и обеим сторонам есть над чем работать.





Контраст настроений – главная линия матча

В этом матче сошлись две разные тренерские интонации: уверенность и подтверждение выбранной тактики у «Ротора» и жёсткая самокритика с обещанием разобраться в проблемах у «Енисея». Такой контраст делает итоговый счёт 4:0 не просто статистикой, а логичным отражением того, кто лучше справился с подготовкой и реализацией плана на игру.





Теперь «Ротору» важно не расслабляться и сохранить найденный ритм, а «Енисею» – быстро вернуть команде характер и уверенность. Впереди новые матчи, и обеим сторонам есть над чем работать.

Александр Веселовский