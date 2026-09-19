В Ессентуках завершился групповой этап V розыгрыша Кубка им. С.Н. Тараканова. Заключительный день получился по-настоящему огненным: во всех группах борьба шла до последних секунд. В ключевых матчах разница у победителей не превысила пяти очков – каждый балл был на вес золота.

За Волгоград на Кубке Тараканова выступали «Доугс‑Титаны» – проект на стыке медиабаскетбола и профессионального спорта. В составе – игроки московской команды DAWGS, а за самой идеей стоит волгоградский бизнесмен Алексей Бандурин, основатель ВАБ «Титаны». Для города это не просто турнир, а попытка вернуть большой баскетбол на волгоградские площадки.

Первый матч волгоградцы провели уверенно: против «Ставрбаскета» они сразу задали темп и довели дело до победы – 93:75. Во второй встрече с «Динамо‑МГТУ» из Майкопа игра получилась куда плотнее: соперники не отпускали друг друга, но «кореша» всё же удержали перевес – 69:61.

Одержав по две победы, «СШОР‑Локомотив‑Кубань» и «Доугс‑Титаны» бились за единственную путёвку из группы А в «Финал четырёх». Три полуфиналиста были уже известны, а этот матч стал главной интригой всего «турнира 16‑ти»: именно здесь определялся четвёртый участник решающей стадии.

«Локо» с первых минут взял инициативу: быстрый рывок 6:1 задал тон всей четверти, и к перерыву краснодарцы вели 25:19. Но во второй десятиминутке «Доугсы» ответили своим темпом: волгоградцы выровняли игру, а концовка четверти осталась за ними – 14:10. Ключевым стал старт второй половины: за первые три минуты «Локо» набрал 11 очков подряд и создал комфортный отрыв – 19:9. Именно этот спурт и предопределил дальнейший ход матча. Четвёртую четверть «друзья» начали убедительно – 8:2 – казалось, что волгоградцы вот‑вот вернут себе лидерство. Они отчаянно пытались отвоевать упущенное, сократили до «-3» ... Секунды таяли, а «железнодорожники» спокойно отыграли отпущенное им владение мячом и не дали шансов на камбэк.

Свою роль тут сыграл и Павел Рябков, набравший 15 очков и совершивший 11 подборов: именно он не позволил «Доугсам» успешно завершить погоню. А у волгоградцев главным мотором был Андрей Кощеев – 18 очков и 14 подборов: его усилия не давали игре окончательно уйти из‑под контроля. Красно‑зелёные выстояли – 66:63 – и теперь поедут в Москву на «Финал четырёх».

«Финал четырех» состоится 26-27 сентября. Пары полуфиналистов уже известны: «СШОР-Локомотив-Кубань» сыграет с «Тверь-Политехом», а БК «Московский» – с «ТСК-УРАЛом – УрГУПС».

Александр Веселовский

Фото: Российская Федерация Баскетбола