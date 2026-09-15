«Ротор» укрепляет оборону, подписан защитник Руслан Байтуков





Волгоградский «Ротор» продолжает точечно усиливать состав: к команде присоединился защитник Руслан Байтуков, контракт – до конца сезона 2026/2027. Для тренерского штаба Дмитрия Парфёнова – это не просто ещё один игрок в обойму, а потенциальный стабилизатор центра обороны.

Байтуков – воспитанник челябинского футбола, прошёл через «Челябинск», «Родину», «Тюмень» и «Торпедо», суммарно сыграв более 250 матчей на уровне Первой лиги и Кубка России. Его главное преимущество – опыт и умение держать структуру при высоком давлении. В прошлом сезоне он стабильно выходил в стартовом составе и отличался дисциплиной в отборах: у него хорошие показатели по выигранным единоборствам в воздухе и перехватам.При этом Байтуков не выглядит «просто разрушитель»: у него есть навык первого паса и умение начать атаку из глубины – а это как раз вписывается в модель Парфёнова, где защитники должны активно участвовать в выходе из-под прессинга.Руслан БайтуковДата рождения: 24.05.1997 | Рост: 186 см | Позиция: защитникАлександр ВеселовскийФото: СК «Ротор»