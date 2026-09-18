



Минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью были уничтожены более 50 беспилотников. По оперативным данным, под ударом оказались Батайск, Таганрог, Ростов-на-Дону и пять районов региона – Азовский, Мясниковский, Аксайский, Каменский и Матвеево-Курганский, сообщает Привет-Ростов.

По предварительной информации, люди не пострадали. Однако падение обломков сбитых дронов привело к повреждениям на земле. Так, в Батайске повреждено остекление частного дома, в Азове пострадали пять частных домов (там повреждены окна, кровля и заборы), а также четыре автомобиля. Кроме того, в четырех домовладениях были повреждены газовые трубы, ведущие к домам. Подачу газа временно приостановили. В двух местах зафиксирован обрыв электропроводов.

В Неклиновском районе повреждения получили восемь многоквартирных домов. Также повреждены четыре автомобиля.

На местах работают экстренные службы. После завершения их работы представители администраций оценят ущерб. Жителям, чье имущество пострадало, обещают оказать необходимую помощь.