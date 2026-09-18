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Общество

Более 5,5 тысячи многодетных семей Волгоградской области улучшили жилищные условия

Общество 18.09.2026 15:16
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18.09.2026 15:16


С начала 2026 года свыше 5,5 тысячи многодетных семей Волгоградской области воспользовались государственными механизмами поддержки для улучшения жилищных условий. В регионе действуют регулярные и единовременные выплаты, компенсации части затрат и особые условия при покупке жилья.

Как сообщили в областном комитете строительства, одной из мер является единовременная выплата до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Она предоставляется семьям, в которых третий или последующий ребёнок родился не раньше 1 января 2019 года. С начала года такой помощью воспользовались около тысячи семей.

Также в регионе действует сертификат на 300 тысяч рублей, который можно получить вместо бесплатного земельного участка. Он доступен многодетным семьям, стоящим в очереди на землю под ИЖС и признанным нуждающимися в жилье. Средства (сертификат действует семь месяцев) разрешено направить на покупку квартиры, комнаты или дома на первичном либо вторичном рынке, а также на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже имеющегося кредита.

Дополнительную поддержку оказывает Волгоградский фонд жилья и ипотеки, компенсируя часть процентов по жилищному займу. В течение пяти лет ежемесячно возмещается до 15 тысяч рублей от суммы платежа. В этом году программой пользуются порядка 1,5 тысячи семей. По решению губернатора Андрея Бочарова мера распространена и на семьи участников СВО.

Наряду с региональными мерами жители могут воспользоваться федеральной «Семейной ипотекой» со ставкой 6% – для семей с детьми до шести лет включительно. Заём можно направить на покупку квартиры в новостройке, строительство частного дома или приобретение земли под ИЖС. Максимальная сумма – 6 миллионов рублей. С апреля 2025 года программа стала доступнее: льготную ипотеку можно оформить и на вторичное жильё в некоторых городах региона. В 2026 году этой возможностью воспользовались почти 3 тысячи волгоградских семей.

Наряду с федеральными механизмами по инициативе губернатора Андрея Бочарова действует ряд региональных мер, включая отделения семейных МФЦ и семейно-консультативные пункты.

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