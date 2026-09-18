



Цены в Волгоградской области в августе 2026 года, по данным Росстата выросли на 0,28%. Годовая инфляция в регионе увеличилась и составила 5,81%, но по-прежнему остаётся ниже, чем в целом по стране (6,33%). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России об инфляции в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Сезонный фактор

Овощи в августе продолжили дешеветь – здесь сказался сбор нового урожая. Стали доступнее картофель, морковь, капуста, помидоры, лук и сладкий перец. Накопленным итогом за 12 месяцев овощи подорожали умеренно – на 4,27%.

Четвёртый месяц подряд в Волгоградской области снижаются цены на куриные яйца: летом у кур традиционно повышается продуктивность, предложение расширилось за счёт увеличения производства в регионах-поставщиках. За год яйца стали дешевле на 0,23%.

Подешевела и молочная продукция (-0,62% за месяц), хотя за год она всё равно прибавила в цене.

Почему дорожали сахар и гречка?

А вот сахар в августе прибавил сразу 7,73%. Как отмечают аналитики, к концу лета его запасы традиционно сокращаются, а основной период производства приходится на осень, когда переработка нового урожая сахарной свёклы только набирает обороты. Кроме того, производители перенесли в цены возросшие издержки на оплату труда и транспортировку, а в период заготовок и консервации сезонно вырос спрос.

Макароны и крупы за август прибавили 3,97%. Особенно выделяется гречка: на внутреннем рынке снизилось предложение гречихи из-за сокращения посевных площадей, а удалённость Волгоградской области от основных регионов-производителей увеличила транспортные издержки. В результате рост цен в регионе оказался более выраженным, чем в среднем по стране.

Мясопродукты (+1,10%) и рыбопродукты (+1,92%) тоже подорожали – из-за значительной топливной составляющей в затратах на производство.

Можем позволить?

В августе выросли цены на средства связи (+2,42%) и телерадиотовары (+2,00%). Основные причины – ослабление рубля в летние месяцы и рост затрат производителей на комплектующие, что привело к удорожанию импортной техники. Кроме того, у продавцов и поставщиков увеличились расходы на оплату труда персонала и транспортировку. При этом за год средства связи стали дешевле на 0,96%, а телерадиотовары – на 3,38%.

Подешевела в Волгоградской области мебель (-0,97% за месяц). В текущем году в регионе сокращались темпы жилищного строительства, уменьшился объём ипотечного кредитования – это снизило востребованность товаров для дома. За 12 месяцев цены на мебель увеличились незначительно – на 1,35%. Также снизились цены на моющие и чистящие средства (-0,65%).

Дешевые, но дорогие поездки

Снизилась стоимость услуг пассажирского транспорта, в частности железнодорожного (-5,34% за месяц). В замер статистики были включены билеты в плацкартные вагоны с датой выезда в конце сентября, когда сезонный коэффициент изменения тарифов ниже, чем в предыдущем месяце. Кроме того, в мониторинг вошли более дешёвые билеты в купе на поздние осенние даты, когда туристическая активность снижается. При этом за год услуги пассажирского транспорта в целом стали значительно дороже – на 15,08%.

Подешевели и поездки на Черноморское побережье – в наблюдение попали туры на сентябрь, когда спрос после летнего сезона сокращается. С августа прошлого года поездка на Чёрное море стала дешевле на 5,69%.

Итого

Потребительская корзина в августе в Волгоградской области подорожала в то время как в целом по стране стала дешевле. В частности, это произошло за счёт более сильного по сравнению с Россией роста цен на макароны и крупы, в особенности на гречневую крупу.

С другой стороны, в меньшей степени подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (+1,66% против +4,79% по стране). Более умеренный рост цен связан с частыми ограничениями на работу местного аэропорта – это сдерживало спрос на путешествия за границу. Годовая инфляция в регионе ускорилась, но по-прежнему была ниже общероссийского показателя. В меньшей степени за год в Волгоградской области выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары. Более ощутимо в регионе подорожали услуги.

В целом же, августовские данные показывают, что Волгоградская область сохраняет одну из самых благоприятных ценовых ситуаций в ЮФО: годовая инфляция здесь ниже, чем в целом по стране, и значительно ниже, чем в соседних Астраханской области и Калмыкии. Для жителей это означает, что продовольственная корзина дорожает умереннее, чем в среднем по России, а сезонные факторы – урожай овощей, снижение спроса на туры и транспорт – работают в пользу потребителя. Вместе с тем услуги продолжают дорожать опережающими темпами (+9,25% за год), что связано с ростом издержек в сфере бытового обслуживания, медицины и ЖКХ. Непродовольственные товары, особенно импортная электроника и техника, остаются уязвимыми к курсовым колебаниям.