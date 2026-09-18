В волгоградском облизбиркоме подвели итоги явки в первый день голосования. По данным ИКВО, по состоянию на 20-00 ч. она составила 36,97%. При этом в трех муниципальных образованиях явка превысила 40%. Лидер по явке по итогам первого дня голосования - Дубовский район (41,81%). В Урюпинском районе явка составила 40,67%, в Даниловском районе - 40,05%. Председатель ИКВО Виктор Черячукин подытожил, что первый день голосования прошел спокойно, в штатном режиме, с высокой активностью избирателей. Напомним, к 15-00 ч. на избирательные участки пришли 23,18% волгоградцев.

Как сообщалось, жители Волгоградской области, как и других регионов России, выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва. Также в регионе проходят дополнительные выборы депутата Волгоградской облдумы.

Утром 18 сентября в регионе открылись 1390 участков. Голосование продлится три дня. Волгоградцы могут выбрать удобный для себя день - 18, 19 или 20 сентября и сделать выбор с 8:00 до 20:00.

В Общественной палате Волгоградской области сегодня заработал Центр общественного наблюдения за выборами.