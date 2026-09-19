ВС РФ крушат военную логистику и инфраструктуру ВСУ

Массированные удары нанесены ночью по логистическим центрам и портам Украины, задействованным в военных поставках ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, российские беспилотники поразили цели в Киевской и Одесской областях Украины.

Удар нанесен по таможенно-логистическому центру «Копылов Логистик Парк», где хранилось и распределялось поступающее из европейских стран оружие.

Атакована и военная переправа через Днестр, по которой шло вооружение ВСУ из Румынии и порта Измаил. Также поражены несколько сухогрузов с военными грузами в порту Черноморск и на переходе морем до порта Одессы.

Фото Минобороны РФ