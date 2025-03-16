«Спасибо, Димы!»: «Ротор» вырвал ничью в матче-триллере с «Соколом» - 2:2





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 марта, в 24-м туре Первой лиги в Калининграде сыграл в результативную ничью с саратовским «Соколом» со счетом 2:2, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 марта, в 24-м туре Первой лиги в Калининграде сыграл в результативную ничью с саратовским «Соколом» со счетом 2:2, сообщает V102.RU.

Напомним, эта игра была перенесена с «Волгоград Арены» на «Ростех Арену» из-за плохого состояния газона на волгоградском стадионе. «Ротор» не мог сегодня рассчитывать на дисквалифицированных из-за перебора желтых карточек защитников Андрея Семенова и Алексея Шумских. При этом в стартовом составе вышли Максим Швецов и Илья Сафронов, начинавшие прошлый матч с «Балтикой» в запасе. Напомним, эта игра была перенесена с «Волгоград Арены» на «Ростех Арену» из-за плохого состояния газона на волгоградском стадионе. «Ротор» не мог сегодня рассчитывать на дисквалифицированных из-за перебора желтых карточек защитников Андрея Семенова и Алексея Шумских. При этом в стартовом составе вышли Максим Швецов и Илья Сафронов, начинавшие прошлый матч с «Балтикой» в запасе.

Старт поединка получился для волгоградцев обескураживающим. На пятой минуте после розыгрыша углового последовала подача в штрафную, где сербский нападающий «Сокола» Стефан Вукич в борьбе с Плиевым вынудил опытного защитника «Ротора» отправить мяч в свои ворота. Благодаря автоголу Заурбека команда экс-наставника волгоградцев Алексея Стукалова достаточно неожиданно для многих быстро вышла вперед. Вряд ли можно сказать, что подшефные Дениса Бояринцева активизировались на чужой половине после пропущенного гола. Из моментов, созданных сине-голубыми до перерыва, можно выделить разве что дальний удар Евгения Болотова на границе штрафной - игровой снаряд пролетел над перекладиной. Старт поединка получился для волгоградцев обескураживающим. На пятой минуте после розыгрыша углового последовала подача в штрафную, где сербский нападающий «Сокола» Стефан Вукич в борьбе с Плиевым вынудил опытного защитника «Ротора» отправить мяч в свои ворота. Благодаря автоголу Заурбека команда экс-наставника волгоградцев Алексея Стукалова достаточно неожиданно для многих быстро вышла вперед. Вряд ли можно сказать, что подшефные Дениса Бояринцева активизировались на чужой половине после пропущенного гола. Из моментов, созданных сине-голубыми до перерыва, можно выделить разве что дальний удар Евгения Болотова на границе штрафной - игровой снаряд пролетел над перекладиной.





Футболисты «Сокола» действовали спокойно и продолжили искать возможности на стандартных положениях. На 30-й минуте номинальные гости удачно исполнили опасный штрафной. Прямой удар нанес Георгий Кантария и попал в перекладину. На добивании первым оказался капитан саратовцев Павел Забелин, отправивший мяч в пустые ворота и удвоивший преимущество своего коллектива - шокирующие для волгоградских поклонников 0:2 по итогам тайма. Футболисты «Сокола» действовали спокойно и продолжили искать возможности на стандартных положениях. На 30-й минуте номинальные гости удачно исполнили опасный штрафной. Прямой удар нанес Георгий Кантария и попал в перекладину. На добивании первым оказался капитан саратовцев Павел Забелин, отправивший мяч в пустые ворота и удвоивший преимущество своего коллектива - шокирующие для волгоградских поклонников 0:2 по итогам тайма.

В перерыве в составе «Ротора» ожидаемо произошла тройная замена для усиления атаки - вместо Мальцева, Болотова и Сафронова вышли Таликин, Лаврищев и Шильников. Однако, несмотря на перестановки, на старте второй половины ситуация для сине-голубых могла стать совсем критической. Илья Порохов нанес дальний выстрел, с которым справился голкипер Никита Чагров, но мяч снова отлетел к Порохову. Илья повторно атаковал - на этот раз мяч полетел выше, а саратовцы не использовали отличный шанс довести счет до крупного. В дальнейшем подопечные Стукалова имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить преимущество, но реализовать имеющиеся моменты у саратовских футболистов не получилось, за что соперники их наказали. В перерыве в составе «Ротора» ожидаемо произошла тройная замена для усиления атаки - вместо Мальцева, Болотова и Сафронова вышли Таликин, Лаврищев и Шильников. Однако, несмотря на перестановки, на старте второй половины ситуация для сине-голубых могла стать совсем критической. Илья Порохов нанес дальний выстрел, с которым справился голкипер Никита Чагров, но мяч снова отлетел к Порохову. Илья повторно атаковал - на этот раз мяч полетел выше, а саратовцы не использовали отличный шанс довести счет до крупного. В дальнейшем подопечные Стукалова имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить преимущество, но реализовать имеющиеся моменты у саратовских футболистов не получилось, за что соперники их наказали.

На 70-й минуте Прищепа выполнил выверенную подачу в штрафную, где борьбу за мяч выиграл Лаврищев и переправил игровой снаряд в сетку, сократив отставание. После забитого гола сине-голубые активизировались в атаке и продемонстрировали большое желание уйти от обидного поражения. «Сокол» дисциплинированно действовал в обороне почти до самой концовки. На 89-й минуте к ликованию волгоградских болельщиков снова сработала связка двух Дим - Прищепа-Лаврищев. Белорусский защитник мастерски навесил со стандарта, а Дмитрий повторно отличился головой и оформил дубль, сравняв счет. Последние минуты оказались захватывающими - теперь обеим командам нужно было забить, чтобы вырвать победу. Но времени на еще один мяч соперникам не хватило. Итог - результативная ничья в матче-триллере со счетом 2:2. Болельщики, которые пережили гамму эмоций на протяжении всего поединка - от отчаяния и разочарования, до надежды и удовлетворения, конечно, в первую очередь благодарят главных героев сегодняшнего противостояния - Дмитрия Прищепу и Дмитрия Лаврищева за относительно приемлемый результат сине-голубых. К слову, верные фанаты обеих команд, хоть и в небольшом количестве, сегодня поддерживали свои клубы на трибунах стадиона в Калининграде.

На 70-й минуте Прищепа выполнил выверенную подачу в штрафную, где борьбу за мяч выиграл Лаврищев и переправил игровой снаряд в сетку, сократив отставание. После забитого гола сине-голубые активизировались в атаке и продемонстрировали большое желание уйти от обидного поражения. «Сокол» дисциплинированно действовал в обороне почти до самой концовки. На 89-й минуте к ликованию волгоградских болельщиков снова сработала связка двух Дим - Прищепа-Лаврищев. Белорусский защитник мастерски навесил со стандарта, а Дмитрий повторно отличился головой и оформил дубль, сравняв счет. Последние минуты оказались захватывающими - теперь обеим командам нужно было забить, чтобы вырвать победу. Но времени на еще один мяч соперникам не хватило. Итог - результативная ничья в матче-триллере со счетом 2:2. Болельщики, которые пережили гамму эмоций на протяжении всего поединка - от отчаяния и разочарования, до надежды и удовлетворения, конечно, в первую очередь благодарят главных героев сегодняшнего противостояния - Дмитрия Прищепу и Дмитрия Лаврищева за относительно приемлемый результат сине-голубых. К слову, верные фанаты обеих команд, хоть и в небольшом количестве, сегодня поддерживали свои клубы на трибунах стадиона в Калининграде.

Таким образом, «Ротор» довел беспроигрышную серию до семи матчей. Волгоградцы теперь имеют 33 балла в активе и располагаются на восьмом месте. В следующем туре сине-голубые на выезде сыграют со «СКА-Хабаровском» 23 марта. Таким образом, «Ротор» довел беспроигрышную серию до семи матчей. Волгоградцы теперь имеют 33 балла в активе и располагаются на восьмом месте. В следующем туре сине-голубые на выезде сыграют со «СКА-Хабаровском» 23 марта.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ПФК «Сокол» Саратов /vk.com