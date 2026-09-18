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Общество

Важный прецедент: суд Краснодара защитил право семьи из Калача-на-Дону на жильё

Общество 18.09.2026 14:47
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18.09.2026 14:47


Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в многолетнем споре между администрацией Калачёвского городского поселения и семьёй, которая была вынуждена покинуть непригодный для проживания дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, кассация подтвердила отказ апелляционной инстанции признавать правомерным расторжение чиновниками договора социального найма и признавать семью утратившей право пользования жилым помещением.

Согласно материалам дела, ещё в 1990 году бывшему супругу ответчицы и его семье на основании ордера предоставили жилой дом. В 1998 году женщина вместе с детьми переехала в другой населённый пункт – это было связано с учёбой детей и сменой работы. Там семья и осталась жить.

В 2010 году между женщиной и администрацией был заключён договор социального найма того же дома. Однако вселиться в него семья не смогла: к тому моменту строение уже не соответствовало требованиям безопасности. По заявлению ответчицы дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Осенью 2024 года, когда рассматривались документы нанимательницы о признании её нуждающейся в улучшении жилищных условий, специалисты обследовали дом. Заключение оказалось неутешительным: жилое помещение было полностью разрушено. Установив, что в доме никто не проживает, а само строение фактически отсутствует, администрация обратилась в суд с требованием расторгнуть договор социального найма и признать ответчиков утратившими право пользования жильём.

Калачевский районный суд ожидаемо иск чиновников удовлетворил, придя к выводу, что предмет договора социального найма – жилое помещение – на момент заключения сделки не был пригоден для проживания, а значит, не мог выступать объектом договора. Действия семьи, не проживавшей в аварийном доме, квалифицировали как недобросовестное: они, по мнению суда, сохранили регистрацию в несуществующем доме при наличии иного жилья.

Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. Суд отметил, что в деле отсутствуют доказательства добровольного выезда из помещения. Кроме того, был нарушен предусмотренный законом порядок расторжения договора наймодателем. Апелляция установила: выезд в другой населённый пункт был связан с учёбой детей и работой, а последующее невозвращение – с невозможностью проживания в доме из-за его несоответствия требованиям безопасности.

Гражданская коллегия кассационного суда оставила апелляционное определение без изменения, согласившись с его выводами. Кассация подтвердила отсутствие недобросовестного поведения ответчиков и злоупотребления ими правом.

Суд указал: обязанность по передаче пригодного для проживания жилого помещения лежала на наймодателе. Однако муниципалитет заключил договор социального найма в отношении помещения, которое было непригодно для проживания, тем самым не исполнив свою обязанность надлежащим образом. В связи с этим выезд ответчиков из спорного жилого помещения носил вынужденный характер.

Отметим, что решение кассации – важный прецедент для жителей Волгоградской области, оказавшихся в похожей ситуации. Оно подтверждает: если человек был вынужден покинуть жильё не по своей воле, а из-за того, что оно стало непригодным для проживания, это не может служить основанием для лишения его права на жилище. Ответственность за предоставление безопасного и пригодного для жизни помещения лежит на муниципалитете – и суд это подтвердил.

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