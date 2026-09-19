«Ротор‑М» уступил в Ярославле, но не отказался от своего стиля

Волгоградский «Ротор‑М» в 25‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) уступил на выезде молодёжке ярославского «Шинника» – 1:3. Матч прошёл на Малой арене стадиона «Шинник» в присутствии 65 зрителей.

Начало встречи складывалось для волгоградцев неплохо: команда старалась действовать по тренерскому плану, разыгрывала комбинации и не спешила уходить в примитивные забросы. Но уже на 14‑й минуте ход матча резко изменился. Кирилл Русланов реализовал далеко неочевидный пенальти и после этого эпизода гости начали рисковать.

Пропустив к перерыву дважды, «Ротор» был вынужден раскрываться и искать возможности для своих нападающих. Схема стала более атакующей, команда полезла вперёд – и тем самым оголила зоны в обороне. Соперник воспользовался полученными возможностями и создал себе комфортное преимущество.

Во втором тайме «Ротор» не сдался. Активная ротация состава и попытки перестроить игру дали результат хотя бы в одном эпизоде: на 91‑й минуте Данил Кувакин отыграл один мяч – 3:1. Этот гол стал не спасением, а скорее знаком: команда не опустила руки, продолжала искать варианты, старалась играть в пас.

При этом прогресс заметен именно в подходе. Стогов не гонится за сиюминутным результатом любой ценой: он целенаправленно приучает молодёжь к осмысленным розыгрышам, к тому, чтобы искать партнёров, а не просто выносить мяч вперёд. Мысль в действиях уже читается, но исполнение пока сырое: футболисты ещё проигрывают дуэли, не успевают перекрывать свободные пространства, и именно за счёт этого «Шинник‑М» довёл матч до уверенной победы.

Главный тренер Олег Стогов сдержанно оценил ход матча, выделив ключевой переломный момент.

– Мы начали хорошо, первую половину тайма выглядели неплохо. Всё изменилось после необязательного пенальти – он был не по делу. Когда мы уже проигрывали 0:2, мы выбрали более атакующую схему: раскрылись, полезли вперёд – и тем самым создали свободные зоны. Соперник этим воспользовался: он хорошо бежит вперёд и уверенно использует свои моменты, – отметил Стогов.

При этом тренер выделил положительную сторону игры:

– Вторым таймом я доволен. Разберём ошибки и будем двигаться дальше.

«Шинник-М» (Ярославль) – «Ротор-М» (Волгоград) – 3:1 (2:0)

18 сентября. Молодёжная футбольная лига, Дивизион Б. 25-й тур.

Ярославль. Стадион «Шинник», Малая арена. Количество зрителей: 65.

Судьи: Антон Губарев (Кашира), Андрей Смирнов (Ярославль), Артем Султангареев (Ярославль).

«Шинник-М»: Долгов, Петров (Руфьев, 89), Сечин, Калинин, Кузьминых, Курбатов (Сысоев, 89), Рекунов (Хухарев, 87), Сусин (Чесноков, 87), Бегракян (Садыков, 84), Русланов (Константинов, 89), Постников (Дорошенко, 59).

«Ротор-М»: Прохоров (Шерешков, 46), Асланян, Петрунькин (Ералиев, 55), Цымбалов, Суров, Закиров (Журавский, 59), Тарчоков (Кувакин, 57), Ермаков, Кюрджиев, Адельшин, Хильков (Семененко, 46).

Голы: Русланов, 14 – пенальти (1:0), Русланов, 32 (2:0), Сусин, 86 (3:0), Кувакин 90+1 (3:1).

Предупреждены: Калинин, 29 (неспортивное поведение), Курбатов, 29 (неспортивное поведение) – Асланян, 29 (неспортивное поведение), Тарчоков, 49 (неспортивное поведение), Цымбалов, 67 (неспортивное поведение), Адельшин, 72 (неспортивное поведение).

Следующий матч молодёжка «Ротора» проведёт дома 25 сентября против калининградской «Балтики» – команды, идущей на 3‑м месте. Можно сказать, что будет жарко, и эта встреча покажет, насколько быстро молодые футболисты смогут превратить задумку тренера в стабильную игру.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»