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Спорт

«Ротор‑М» уступил в Ярославле, но не отказался от своего стиля

Спорт 19.09.2026 09:02
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19.09.2026 09:02


Волгоградский «Ротор‑М» в 25‑м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) уступил на выезде молодёжке ярославского «Шинника» – 1:3. Матч прошёл на Малой арене стадиона «Шинник» в присутствии 65 зрителей.

Начало встречи складывалось для волгоградцев неплохо: команда старалась действовать по тренерскому плану, разыгрывала комбинации и не спешила уходить в примитивные забросы. Но уже на 14‑й минуте ход матча резко изменился. Кирилл Русланов реализовал далеко неочевидный пенальти и после этого эпизода гости начали рисковать.

Пропустив к перерыву дважды, «Ротор» был вынужден раскрываться и искать возможности для своих нападающих. Схема стала более атакующей, команда полезла вперёд – и тем самым оголила зоны в обороне. Соперник воспользовался полученными возможностями и создал себе комфортное преимущество.

Во втором тайме «Ротор» не сдался. Активная ротация состава и попытки перестроить игру дали результат хотя бы в одном эпизоде: на 91‑й минуте Данил Кувакин отыграл один мяч – 3:1. Этот гол стал не спасением, а скорее знаком: команда не опустила руки, продолжала искать варианты, старалась играть в пас.

При этом прогресс заметен именно в подходе. Стогов не гонится за сиюминутным результатом любой ценой: он целенаправленно приучает молодёжь к осмысленным розыгрышам, к тому, чтобы искать партнёров, а не просто выносить мяч вперёд. Мысль в действиях уже читается, но исполнение пока сырое: футболисты ещё проигрывают дуэли, не успевают перекрывать свободные пространства, и именно за счёт этого «Шинник‑М» довёл матч до уверенной победы.

Главный тренер Олег Стогов сдержанно оценил ход матча, выделив ключевой переломный момент.

Мы начали хорошо, первую половину тайма выглядели неплохо. Всё изменилось после необязательного пенальти – он был не по делу. Когда мы уже проигрывали 0:2, мы выбрали более атакующую схему: раскрылись, полезли вперёд – и тем самым создали свободные зоны. Соперник этим воспользовался: он хорошо бежит вперёд и уверенно использует свои моменты, – отметил Стогов.

При этом тренер выделил положительную сторону игры:

– Вторым таймом я доволен. Разберём ошибки и будем двигаться дальше.

«Шинник-М» (Ярославль) – «Ротор-М» (Волгоград) – 3:1 (2:0)

18 сентября. Молодёжная футбольная лига, Дивизион Б. 25-й тур.

Ярославль. Стадион «Шинник», Малая арена. Количество зрителей: 65.

Судьи: Антон Губарев (Кашира), Андрей Смирнов (Ярославль), Артем Султангареев (Ярославль). 

«Шинник-М»: Долгов, Петров (Руфьев, 89), Сечин, Калинин, Кузьминых, Курбатов (Сысоев, 89), Рекунов (Хухарев, 87), Сусин (Чесноков, 87), Бегракян (Садыков, 84), Русланов (Константинов, 89), Постников (Дорошенко, 59).

«Ротор-М»: Прохоров (Шерешков, 46), Асланян, Петрунькин (Ералиев, 55), Цымбалов, Суров, Закиров (Журавский, 59), Тарчоков (Кувакин, 57), Ермаков, Кюрджиев, Адельшин, Хильков (Семененко, 46).

Голы: Русланов, 14 – пенальти (1:0), Русланов, 32 (2:0), Сусин, 86 (3:0), Кувакин 90+1 (3:1).

Предупреждены: Калинин, 29 (неспортивное поведение), Курбатов, 29 (неспортивное поведение) – Асланян, 29 (неспортивное поведение), Тарчоков, 49 (неспортивное поведение), Цымбалов, 67 (неспортивное поведение), Адельшин, 72 (неспортивное поведение).

Следующий матч молодёжка «Ротора» проведёт дома 25 сентября против калининградской «Балтики» – команды, идущей на 3‑м месте. Можно сказать, что будет жарко, и эта встреча покажет, насколько быстро молодые футболисты смогут превратить задумку тренера в стабильную игру.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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