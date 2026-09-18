



Генеральный директор ООО СП «Донское», Герой Труда Российской Федерации Александр Борисович Колесниченко принял участие в выбор в первый день голосования. Он пришел на избирательный участок в селе Ильевка.

- Участвуя в выборах, мы показываем, насколько мы едины, насколько для нас важны интересы своей страны, её будущее, - заявил Александр Колесниченко.



Напомним, на днях губернатор Волгоградской области предложил присвоить звание Почетного гражданина Волгоградской области гендиректору ООО «СП «Донское» и еще двум известным жителям региона.



Фото администрации Калачевского района