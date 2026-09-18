



18 сентября избирательная комиссия Волгоградской области подвела промежуточные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы, областных парламентариев и местных органов. По данным на 15:00, только лишь за первые семь часов первого дня голосования на избирательные участки пришли 23,18% волгоградцев.

- Первый день уже показывает, насколько востребован трехдневный формат голосования для наших избирателей. На избирательные участки приходят целыми семьями, с детьми, много молодежи, которая голосует впервые, - подчеркнули в региональном избиркоме.

Отметим, реализовать своё право на волеизъявление граждане могут в период с 18 по 20 сентября. Волгоградцы, которые заранее воспользовались возможностью и написали заявление, смогут проголосовать по месту фактического нахождения. Такой возможностью воспользуются 36 тыс. человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»