19 марта компания «Приволжтрансстрой» показала журналистам ИА «Высота 102», в каком сегодня состоянии находится Центральный универмаг (ЦУМ) города-героя – легендарное сооружение, в подвале которого пленили фельдмаршала Паулюса во время Сталинградской битвы. В настоящее время реставраторы сконцентрировались на подготовительных работах в пристройке ЦУМа и на облегчении конструкций исторического здания, которое, как выяснилось, нуждается в дополнительном внимании специалистов.

Не первая попытка

Историческое здание Центрального универмага было построено в 1938 году по проекту Марии Цубиковой. Во время Сталинградской битвы оно пережило несколько пожаров и было частично разрушено. Именно здесь во время боев за город располагался штаб 6-й немецкой армии.





В послевоенный период было принято решение восстановить сооружение. Работы завершились в 1949 году. Однако вскоре началась дополнительная реконструкция объекта.

- То, каким привыкли видеть здание ЦУМа со стороны площади Павших Борцов современные поколения Волгограда, конечно, далеко от исторического вида. Сооружение пережило череду реконструкций в 60-х и 80-х годах. В частности, была пристроена новая фасадная часть, - рассказал журналистам представитель компании «Приволжтрансстрой» Александр Гасанов.

Первая реконструкция была связана с изменением формы площади. Новый фасад помог создать здесь общую и единообразную в архитектурном плане линию зданий.

- В настоящее время мы сконцентрированы как раз на работах в пристройке с фасадной стороны. Это связано с тем, что она находится в довольно неплохом состоянии. Здесь произведён демонтаж инженерных сетей и отделки помещений, идут подготовительные работы. Кроме того, многие волгоградцы уже заметили, что универмаг лишился витражного остекления. Сейчас демонтаж заполнений также уже завершён, полным ходом идёт установка новых стеклопакетов, - добавил руководитель стройки.









По словам Александра Гасанова, остекление уже появилось на четвёртом этаже. В течение апреля монтаж окон должен завершиться во всем здании. Стало быть, к 9 Мая фасад ЦУМа примет благообразный вид, перестав пугать жителей и туристов зияющими проемами окон.





– Возвращаясь к подготовительным работам, могу сказать, что на объекте демонтировано порядка 5 тыс. кв. метров половой стяжки, около 4 тыс. кв. метров штукатурки и облицовки стен, – уточнил Александр Гасанов.









Перечисленный объём работ был выполнен во всём здании, включая его историческую часть, где специалисты производили демонтаж до приостановки работ из-за обнаружения признаков аварийности.





– Сейчас потребовались дополнительные изыскания. Специалистам предстоит уточнить проектные решения с учётом выявленных дефектов. Самое главное – мы успели облегчить историческую часть ЦУМа, к которой больше всего вопросов. Вскоре рассчитываем приступить к усилению несущей способности колонн с помощью специальных стальных балок, что позволит возобновить работы по укреплению межэтажных перекрытий и восстановлению исторического облика колонн. Всё это, конечно, после внесения в проект соответствующих изменений.





На первом этаже, в исторической части универмага, рабочим предстоит исправить вольности предыдущих реставраторов.





– Изначально находящиеся здесь колонны были круглыми, однако в советское время приняли решение отделать их мрамором. Естественно, круглую колонну одеть в натуральный камень было непростой задачей, поэтому пошли на хитрость – залили цементом, придав прямоугольную форму, - продолжает представитель подрядной организации.









Заливались опоры, по сути, чем попало, в ход шли битые кирпичи и другие строительные отходы. В результате их вес существенно увеличился. Сейчас же реконструкторам предстоит сбить новодел, вернув колоннам круглое сечение. Покрыты они будут, как и изначально, декоративной побелкой.





Также на первом этаже будет подготовлен к использованию исторический центральный вход, который сейчас выходит в тыльную, дворовую часть объекта.

Эхо большой войны

После демонтажа отделки помещений и обнажения кирпичной кладки специалисты обнаружили в исторической части многочисленные свидетельства непростой судьбы сооружения. На первом этаже строители увидели в кирпичной кладке десятки повреждений от попаданий из огнестрельного оружия.





– Судя по всему, когда в первые послевоенные годы восстанавливали универмаг, не было больших возможностей. Работы, видимо, проводились в сжатые сроки и с ограничениями в плане стройматериалов. Поэтому было решено заделывать мелкие пробоины деревянными чопиками. Их по всем стенам огромное количество, – уточнил Александр Гасанов.





Помимо попаданий из мелкокалиберного оружия во время реконструкции были обнаружены и следы более значительных повреждений.

– Мы сейчас находимся на втором этаже. Как мне рассказали историки и краеведы, которых мы приглашали на объект, наступление Красной армии шло со стороны железнодорожного вокзала, поэтому именно с этого направления наблюдаются довольно большие заделанные отверстия от танковых снарядов. Судя по всему, били с близкого расстояния и прямой наводкой, затем при восстановлении эти места закладывались новым кирпичом.





Такие своего рода латки были обнаружены на втором и третьем этажах. Размер одного из восстановленных участочков стены в диаметре составляет около двух метров.

Особые опасения у строителей вызывает довоенная кирпичная кладка.





– Вы можете видеть, что большое количество участков стен имеют следы копоти. Во время Сталинградской битвы здание не раз горело. Из-за колоссальных температур, воздействия осадков и прошедшего времени кирпич сейчас потерял свою прочность. Он легко отламывается голой рукой, – добавил представитель стройфирмы.

Также после начала работ вскрылось, что железобетонные межэтажные перекрытия в исторической части универмага имеют сквозные повреждения, а их толщина составляет немыслимые по современным стандартам 3-8 сантиметров.





– Всё придётся усиливать, восстанавливать. Такие технологии есть, но сейчас ожидаем, какие решения нам предложит проектная организация.

Задача со звёздочкой

В рамках реконструкции специалистам предстоит произвести демонтаж четырёхэтажной пристройки с тыльной стороны здания.





– По сути, это новодел, который был возведён во время одной из реконструкций. Пристройка имеет свой обособленный фундамент, а соединение с основным зданием было осуществлено с помощью стальных балок, что не совсем правильно. Но, как ни странно, находится она в гораздо лучшем состоянии, чем историческая часть сооружения, – добавил Александр Гасанов.

В настоящее время специалисты опасаются начинать работы с пристройкой, ожидая завершения восстановления несущей способности стен и перекрытий основного объекта.

– К сносу мы приступим лишь после усиления исторического здания, чтобы исключить негативное воздействие на объект, – подчеркнул специалист.

Как на пороховой бочке

Больше всего вопросов у строителей возникло к состоянию четвёртого этажа ЦУМа, который долгие годы частично занимал комитет культуры Волгоградской области. Однако, как выяснилось, находиться здесь было опаснее всего.









– Во время боевых действий верхний этаж был почти полностью разрушен. Здесь видно, что при восстановлении советские строители установили швеллера, между ними установили маленькие плиты. Состояние этой части объекта самое печальное. К тому же именно здесь на нижних этажах, находятся колонны, в которых нами были зафиксированы трещины, – продолжает представитель строительной организации.





Для того чтобы освободить сооружение от излишнего давления повреждённых перекрытий, на четвёртом этаже в исторической части был произведён их частичной демонтаж.

Со вкусом, но на новый лад

На четвёртом этаже специалисты также завершили демонтаж внутренних перегородок помещений комитета культуры. Здесь будет восстановлено историческое убранство, частично утраченная лепнина, а внутреннее пространство будет приспособлено для размещения музея.





Также подрядчик завершил демонтаж крыши. Работы охватили порядка 2 тыс. кв. метров.













Проектом реконструкции предусмотрено создание здесь дополнительного мансардного этажа, но, опять же, приступить к этому будет возможно лишь после укрепления несущих конструкций объекта.

Напомним, реконструкция ЦУМа началась весной 2024 года. По проекту историческое здание должно быть приспособлено для размещения Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Фото: Павел Мирошкин