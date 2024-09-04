В Волгограде здание ЦУМа заподозрили в аварийности: готовится экспертиза





В Волгограде может пойти не по плану реконструкция Центрального универмага. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 июля специалисты АО «Приволжтрансстрой» уведомили администрацию Волгоградской области о выявлении дефектов, свидетельствующих об аварийном состоянии объекта культурного наследия федерального значения.

- При плановом демонтаже облицовочных слоёв колонн выявлены критические дефекты монолитных железобетонных конструкций на первом, втором и третьем этажах. Наибольшая степень развития дефектов зафиксирована в нижних частях данных конструкций, - говорится в уведомлении о приостановке строительных работ, размещённом на Госзакупках.

Специалисты также обратили внимание на то, что защитный слой бетонных перекрытий имеет рыхлую структуру и разрушается от лёгкого прикосновения инструмента. Кроме того, стальные стержни подвержены сильной коррозии, на отдельных участках выпучены или же и вовсе полностью разрушены.Обнаруженные трещины имеют значительную ширину раскрытия, часть из них пересекают продольную арматуру.

- Имеющиеся дефекты свидетельствуют об исчерпании несущей способности конструкций и их перегрузке. Указанные конструкции находятся в аварийном техническом состоянии, при котором существуют недопустимые риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан и имуществу вследствие разрушения здания или его части. Необходимо принятие экстренных мер по предотвращению возможного обрушения, - подытоживается в документе.

В свою очередь в администрации Волгоградской области пояснили, что в настоящее время уже заказана дополнительная инструментальная экспертиза, в рамках которой экспертам предстоит заново оценить состояние здания-памятника, пережившего войну и несколько реконструкций.

- Во время проведения реконструкции ЦУМа выявлены дефекты, которые невозможно было заметить ранее — до проведения демонтажных работ. Дефекты не угрожают обрушением конструкций в данный момент, но могут в дальнейшем повлиять на техническое состояние здания. В связи с этим принято решение о проведении дополнительного инструментального исследования для выработки эффективного решения по усилению основных конструкций здания. Поэтому реконструкция ЦУМа не останавливается, однако один вид работ может заменяться другим, - подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации властей, экспертиза уже началась и её результаты будут готовы в ноябре 2024 года.

Как сообщает ИА «Высота 102», проект реконструкции здания ЦУМа был подготовлен московской компанией «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская». В организации заверяют, что при разработке документов критичных дефектов, свидетельствующих о его аварийном состоянии, специалисты не обнаружили.

- Объект непростой и ранее неоднократно переживал реконструкции, поэтому и с нашей стороны, и со стороны контролирующих структур разработке документов и экспертиз было уделено дополнительное внимание. Чтобы вы понимали, мы одну госэкспертизу проходили около года. Специалисты скрупулёзно проверили всё, что только можно. Перед этим наши эксперты работали непосредственно в здании универмага. Мы провели фотофиксацию всех элементов строения. Брали на контроль пробы бетона. Создали трёхмерную модель здания и даже провели моделирование устойчивости сооружения к разного рода происшествиям. Могу ответственно заявить, что на момент разработки проекта никаких признаков аварийности не было, - рассказал журналистам директор ООО «СНРППМ» Сергей Скуридин.

Кроме того, руководитель подчёркивает, что помимо прочего сооружение прошло и экспертизу МЧС России, которая также подтвердила надёжность объекта.

- При подготовке проекта нами была обнаружена единственная мало-мальски серьёзная трещина в одной из колонн, но мы предусмотрели специальное техническое решение по её усилению и восстановлению несущей способности, - добавил директор. – Вообще, конечно, удивительно, что нас, как проектировщиков, никто даже не уведомил о произошедшем. К сожалению, заказчик реконструкции отказался от дальнейшего сотрудничества с нами. Обычно организация, готовившая документацию, затем осуществляет и авторский надзор. В рамках последнего мы, к примеру, могли бы подключится и, владея изначальной базой, оперативно разработать проектные решения, позволяющие восстановить несущую способность конструктивных элементов здания.

В марте 2024 года между ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» и компанией АО «Приволжтрансстрой» был подписан контракт на производство работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание Центрального универмага, в подвале которого был пленён фельдмаршал Паулюс». Примечательно, что производит работы и сама над собой надзирает непосредственно строительная организация.

Напомним, после реконструкции в здании ЦУМа должен был разместиться Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова. На производство строительных работ из бюджета было выделено 2,4 млрд рублей. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2027 года.

Фото: администрация Волгоградской области