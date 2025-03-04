Общество

В Волгограде приступили к новому этапу реконструкции ЦУМа

Общество 04.03.2025 21:25
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04.03.2025 21:25


В Волгограде специалисты после дополнительного обследования приступили к очередному этапу работ в неаварийной части здания исторического универмага. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной администрации, рабочие уже приступили к возведению новых перегородок на первом этаже. 

Также подрядной организацией будет демонтирован штукатурный слой стен и потолков, а также стяжки и кровли. К сегодняшнему дню в здании уже завершена врезка системы водоснабжения и устройство наружных сетей ливневой канализации. 

Напомним, ранее компания «Приволжтрансстрой», которая выиграла аукцион на право реконструкции здания ЦУМа стоимостью 2,4 млрд рублей, подвела итоги инструментального обследования Центрального универмага. По итогу экспертизы специалисты признали памятник архитектуры регионального значения аварийным. Как выяснилось, во время реконструкции вскрылись многочисленные дефекты в несущих конструкциях сооружения.

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