Волжская ГЭС еще снизит сбросы по указанию Росводресурсов

Режим экономии воды усилен на Волжской ГЭС из-за маловодья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Росводресурсов, с 21 марта по 10 апреля среднесуточные сбросные расходы составят 4900 - 5200 куб.м/с, при минимальных среднесуточных - 4900 куб.м/с.

В настоящее время, напомним, сбросы составляют 5000 - 5500 куб.м/с. Этот режим сохранится только до 20 марта.

Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне.

Ранее сообщалось, что этой весной в Волгоградской области ожидается маловодье. А половодье на Волге в этом сезоне прогнозируется ниже среднемноголетних показателей.