Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Депутат предупредил о шпионаже через игру Pokemon Go
Саратовский депутат Александр Янклович предостерег коллег в ходе заседания от использования враждебных и шпионских программ. Как сообщает ИА «СарИнформ», заявление депутата прозвучало в ходе обсуждения нацпроекта «Экономика данных...
 Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин
В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.  – При указании «0»...
Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриям

Поводом для рассмотрения этого вопроса на Экосовете послужили обращения глав ряда муниципальных районов, связанных с устойчивым ростом численности сайгаков, относящихся к волго-уральской популяции. Остро данная проблема стоит в Палласовском районе, соответствующие запросы поступают также из Быковского, Николаевского, Ленинского, Старополтавского и Среднеахтубинского районов. Аграрии сообщают, что мигрирующие стада этих животных наносят значительный экономический ущерб хозяйствам, что требует мер по регулированию численности сайгаков.

Специалисты в Волгоградской области считают, что к этому вопросу надо подходить осторожно и взвешенно.


Глава комитета облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета Ирина Соловьева напомнила, что сайгак – это реликтовая, постоянно кочующая степная антилопа, которая пережила времена мамонтов и ледниковый период. В связи с критической угрозой исчезновения данный вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации и большинства степных регионов, включая Волгоградскую область. Животное имеет международный охранный статус, с чем необходимо считаться. Федеральный центр также к вопросу сохранения популяции сайгаков относится очень внимательно.

- В 2021 году была принята национальная стратегия, которая предусматривает восстановление сайгаков в России, обеспечение целостности и улучшение качества среды обитания этих животных. Увеличение в последние годы численности и, соответственно, частоты заходов сайгаков в заволжские районы Волгоградской области свидетельствуют о положительной динамике в этом направлении, – отметила Ирина Соловьева. – Соответственно наши усилия должны быть направлены, прежде всего, на соблюдение экологического баланса, принятие комплексных решений, которые не будут ставить под угрозу существование вида, еще недавно находившегося на грани вымирания.

Как сообщила зампредседателя регионального комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Елена Православнова, в Волгоградской области в 2024 году был утвержден план действий до 2030 года по сохранению волго-уральской популяции сайгака в период пребывания на территории региона. В задачи программы входит обеспечение усиленного режима охраны сайгаков, содействие их беспрепятственным трансграничным перемещениям.


- В последние годы в поведении сайгаков, которые заходят на территорию нашего региона, наметилась тенденция к оседлости. Это связано, прежде всего, с тем, что в Казахстане, который является центром популяции, количество животных значительно увеличилось. Ввиду этого в соседнем государстве начались мероприятия по регулированию численности сайгаков. Постепенно это приведет к снижению поголовья и в наших заволжских районах, – считает Православнова.

Ключевым решением Экосовета стал вопрос организации мониторинга состояния волго-уральской популяции сайгака как важного фактора для создания методики учета численности поголовья. Общественники выразили готовность принять участие в этих мероприятиях.

- Эта работа должна вестись исключительно с привлечением научного сообщества. Не менее важно учитывать пути перемещения сайгаков при планировании сельскохозяйственной деятельности, – подчеркнула Ирина Соловьева.


Присутствующие также поддержали инициативу провести инвентаризацию пастбищ для оценки их продуктивности и расчета нагрузки с учетом миграции сайгаков. В ближайшее время Экосовет планирует проведение выездных рабочих совещаний в Палласовском, Старополтавском, Ленинском, Быковском, Николаевском и Среднеахтубинском районах для оценки масштабов повреждения сельхозкультур сайгаками. По итогам выездных совещаний в районах обитания животных будут разработаны рекомендации по мониторингу их численности.

Фото Волгоградской облдумы

12:02
В Волгограде студентка вуза сожгла две полицейские машиныСмотреть фотографии
11:51
Билайн в Волгоградской области запустил новую социальную скидку на связьСмотреть фотографии
10:54
Ставка на сбережение: волгоградцы в 2025 году массово вложились в банковские депозитыСмотреть фотографии
10:47
В Волгограде генерал-майор полиции Дмитрий Свинов впервые отчитается перед депутатамиСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде мужчина расстрелял иномарку из автомата КалашниковаСмотреть фотографии
10:40
Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном домеСмотреть фотографии
10:38
Экс-судья Верховного суда Момотов пытается вернуть себе отели Marton в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:28
Милующаяся под дождем пара ондатр попала в объектив волгоградского фотографаСмотреть фотографии
10:24
В Ростове вспоминают погибших в авиакатастрофе самолета FlydubaiСмотреть фотографии
09:41
В Волжском засняли наезд маршрутки на школьника у городской гимназииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:13
Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриямСмотреть фотографии
08:44
В Волгограде задержали дрифтера за трюки на площадиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
На реках Волгоградской области продолжается рост уровня водыСмотреть фотографии
08:07
Цены на помидоры и яйца продолжили взлет в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:52
Волгоградским педагогам допобразования предлагают удлинить отпускСмотреть фотографии
07:28
Гидрометцентр увидел опасность в туманном мареве над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:00
Героя СВО Степана Малащенко похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
Отбой беспилотной угрозы объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:15
Бензин и дизтопливо растут в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:53
Угроза налета БПЛА сохраняется в Волгоградской области 19 мартаСмотреть фотографии
21:41
В Ростовской области пожары унесли жизни двоих пенсионеровСмотреть фотографии
21:08
Триумф волгоградских пловцов: яркие победы на чемпионате ЮФО и СКФОСмотреть фотографии
20:50
В Волгограде засняли обрушение потолка в лицее №11Смотреть фотографии
20:11
Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервовСмотреть фотографии
19:49
Отправленная на пенсию цирковая медведица поселилась в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
19:24
Под Волгоградом отстреляют держащую в страхе село стаю шакаловСмотреть фотографии
18:50
Волжанину грозит двухлетний срок за смертельный толчок незнакомца у входной двериСмотреть фотографии
18:12
Волгоградские значкисты выстроились в цифру 243Смотреть фотографии
17:50
Однопартийцы решат политическую судьбу «отличившегося» экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
17:44
Степень озеленения городов назвали в ВолгоградстатеСмотреть фотографии
 