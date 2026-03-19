Экосовет оценит нанесенный сайгаками ущерб волгоградским аграриям

Поводом для рассмотрения этого вопроса на Экосовете послужили обращения глав ряда муниципальных районов, связанных с устойчивым ростом численности сайгаков, относящихся к волго-уральской популяции. Остро данная проблема стоит в Палласовском районе, соответствующие запросы поступают также из Быковского, Николаевского, Ленинского, Старополтавского и Среднеахтубинского районов. Аграрии сообщают, что мигрирующие стада этих животных наносят значительный экономический ущерб хозяйствам, что требует мер по регулированию численности сайгаков.

Специалисты в Волгоградской области считают, что к этому вопросу надо подходить осторожно и взвешенно.





Глава комитета облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета Ирина Соловьева напомнила, что сайгак – это реликтовая, постоянно кочующая степная антилопа, которая пережила времена мамонтов и ледниковый период. В связи с критической угрозой исчезновения данный вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации и большинства степных регионов, включая Волгоградскую область. Животное имеет международный охранный статус, с чем необходимо считаться. Федеральный центр также к вопросу сохранения популяции сайгаков относится очень внимательно.

- В 2021 году была принята национальная стратегия, которая предусматривает восстановление сайгаков в России, обеспечение целостности и улучшение качества среды обитания этих животных. Увеличение в последние годы численности и, соответственно, частоты заходов сайгаков в заволжские районы Волгоградской области свидетельствуют о положительной динамике в этом направлении, – отметила Ирина Соловьева. – Соответственно наши усилия должны быть направлены, прежде всего, на соблюдение экологического баланса, принятие комплексных решений, которые не будут ставить под угрозу существование вида, еще недавно находившегося на грани вымирания.

Как сообщила зампредседателя регионального комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Елена Православнова, в Волгоградской области в 2024 году был утвержден план действий до 2030 года по сохранению волго-уральской популяции сайгака в период пребывания на территории региона. В задачи программы входит обеспечение усиленного режима охраны сайгаков, содействие их беспрепятственным трансграничным перемещениям.





- В последние годы в поведении сайгаков, которые заходят на территорию нашего региона, наметилась тенденция к оседлости. Это связано, прежде всего, с тем, что в Казахстане, который является центром популяции, количество животных значительно увеличилось. Ввиду этого в соседнем государстве начались мероприятия по регулированию численности сайгаков. Постепенно это приведет к снижению поголовья и в наших заволжских районах, – считает Православнова.

Ключевым решением Экосовета стал вопрос организации мониторинга состояния волго-уральской популяции сайгака как важного фактора для создания методики учета численности поголовья. Общественники выразили готовность принять участие в этих мероприятиях.

- Эта работа должна вестись исключительно с привлечением научного сообщества. Не менее важно учитывать пути перемещения сайгаков при планировании сельскохозяйственной деятельности, – подчеркнула Ирина Соловьева.





Присутствующие также поддержали инициативу провести инвентаризацию пастбищ для оценки их продуктивности и расчета нагрузки с учетом миграции сайгаков. В ближайшее время Экосовет планирует проведение выездных рабочих совещаний в Палласовском, Старополтавском, Ленинском, Быковском, Николаевском и Среднеахтубинском районах для оценки масштабов повреждения сельхозкультур сайгаками. По итогам выездных совещаний в районах обитания животных будут разработаны рекомендации по мониторингу их численности.

Фото Волгоградской облдумы

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!