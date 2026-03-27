Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
 ЦБ и кабмин планируют сделать карту «Мир» единой для доступа к льготам
Центральный банк и Правительство РФ планируют сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем льготам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 26 марта на пленарном заседании Госдумы.  – ...
Экосовет в Волгоградской области призвал усилить контроль за арендаторами водоемов

Ситуацию с использованием водоемов в коммерческих целях рассмотрели сегодня, 27 марта, на Экологическом совете при Волгоградской облдуме. Поводом послужила жалоба главы Ольховского района на действия арендатора пруда в Романовском сельском поселении.

Как сообщили в облдуме, жители сельского поселения долгое время благоустраивали и зарыбляли пруд, расположенный на водотоке реки Студеновка. В конце 2025 года этот водоем передали в аренду на 20 лет индивидуальному предпринимателю, который ограничил местным жителям доступ к пруду, рекреационной зоне и занятиям рыболовством. Комиссия Экосовета в ходе выездного заседания убедилась, что это действительно так.

Глава комитета Волгоградской облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководителя Экосовета Ирина Соловьева считает, что данная ситуация недопустима.  


- Одной из главных задач Экосовета является защита конституционных прав жителей Волгоградской области на благоприятную окружающую среду и, в том числе на пользование природными ресурсами с соблюдением требований природоохранного законодательства, - отметила депутат. - Романовский пруд является одним из немногих водных объектов в Ольховском районе, которые имеют жизненно важное значения для сельского поселения, входит в государственный водный реестр, земельный участок, на котором расположен данный водоем, а также гидротехническое сооружение, возведенное в соответствии с требованиями безопасности, находятся в собственности муниципалитета. А значит, жители сельского поселения, которые вложили душу и немалые собственные средства в развитие пруда и поддержание его в достойном экологическом состоянии, имеют полное право пользоваться им в рамках положений Водного кодекса Российской Федерации.

Ирина Соловьева обратила внимание представителя арендатора на необходимость строгого соблюдения природоохранного законодательства в части недопущения движения транспорта и ведения хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

- Предприниматели, которые решили заниматься бизнесом по разведению прудовой аквакультуры, должны понимать, что это очень сложный процесс, требующий безусловного соблюдения федерального закона об аквакультуре и рыболовстве, а также стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, в числе главных тезисов которых – не допускать нанесения ущерба окружающей среде. Важно, чтобы все участники процесса – и хозяйствующие субъекты, и органы власти, и общественность – действовали в едином правовом поле и с уважением к интересам жителей. Цель – не просто развивать аквакультуру, а делать это так, чтобы не страдали ни природа, ни люди, - считает глава Экосовета.

В Волгоградской области находится от 3 до 6 тысяч прудов, расположенных на водотоках рек, в том числе имеющих статус федеральных объектов. Десять водоемов из этого количества отданы в аренду в целях разведения прудовой аквакультуры и рыбоводства. Однако в облкомприроды нет сведений о том, какую хозяйственную деятельность и в каком объеме ведут арендаторы этих водоемов. В их числе и пруд в Романовском сельском поселении. 


Экосовет рекомендовал усилить межведомственное взаимодействие профильных органов государственной и муниципальной власти, выработать эффективные механизмы контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей – арендаторов прудов во избежание нарушений экологических прав граждан. Также участники совещании выразили готовность принять участие в мероприятиях по зарыблению Романовского пруда.

- Обеспечение экологического благополучия в соответствии с вектором, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным, входит в полномочия всех органов власти. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также неоднократно подчеркивал, что в решении задач по укреплению экономики региона необходимо помнить о сохранении нашего уникального природного потенциала, а это и леса, и степи, реки и водоемы. Каждый из нас на местах должен понимать, что принимать решения нужно, прежде всего, в интересах людей, нынешних и будущих поколений, и в этой работе нельзя оставаться равнодушным, – подчеркнула Ирина Соловьева.

На Экосовете также обсудили мероприятия по возрождению озера Кочкарное, расположенного в Солодчинском сельском поселении Ольховского района. Этот уникальный водоем, определенный перспективной орнитологической территорией Волго-Медведицкого междуречья, имеет статус водного объекта федерального значения. Однако здесь фиксируются факты запашки водоохранных зон озера, что ведет к его обмелению. 

Фото Волгоградской облдумы

17:23
Волгоградцы устраивают аншлаги на концертах звезд 90-хСмотреть фотографии
16:41
Волгоградские приставы выдворили 172 иностранцев из РоссииСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцам предлагают помощь «второй руки». Что это и зачем нужно?Смотреть фотографии
15:17
Рекорд по турпотоку к 9 мая планируют побить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:52
Проект будущего мемориала героям СВО представили на форуме «Образование-2026»Смотреть фотографии
14:16
Волгоградцы схлестнулись в споре из-за «дорогого» статуса объектов культнаследияСмотреть фотографии
14:07
Экосовет в Волгоградской области призвал усилить контроль за арендаторами водоемовСмотреть фотографии
13:42
Бешеный пёс посадил на карантин хутор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:09
Журналиста Виталия Кошелева суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Волгоградские дачные автобусы и маршрутки начнут веерно запускать с 4 апреля: расписаниеСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде пять ведущих вузов заключили соглашение по кампусу «Волга»Смотреть фотографии
12:09
Волгоградские психологи рассказали, как оказать себе «скорую помощь» в моменты сильного стрессаСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде наказали 11 участников дебоша в автобусе №2Смотреть фотографии
11:37
«Рад всех видеть»: суд Волгограда отправил под домашний арест журналиста СеровогоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:27
По 77,5 тыс. рублей получили за беременность и роды волгоградские студенткиСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде засняли последствия лобового столкновения на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
10:58
Задержанным в Волгограде журналистам изберут меру пресеченияСмотреть фотографии
10:52
Стал известен состав судейской бригады для матча «Черноморец» – «Ротор»Смотреть фотографии
10:50
Телевизоры отключат в пяти населенных пунктах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:47
Под Волгоградом из-за гуманизации закрыли колонию строгого режима №24Смотреть фотографии
10:38
Отряд «ЛизаАлерт» при поддержке Билайна в 2025 году спас 369 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде к концу марта начался ажиотаж на шиномонтажкахСмотреть фотографии
09:52
Ликвидацию единственного детсада в волгоградской глубинке признали незаконнойСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде 27 марта впервые объявили авиаопасность: что это значитСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде ремонтники на глубине 5 метров ювелирно надели бандаж на трубуСмотреть фотографии
09:07
Бочаров проверил ход работ благоустройства парка Героев-летчиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области объявили отбой авиационной опасностиСмотреть фотографии
08:43
В реалити-шоу «Дом 2» обнаружили волгоградского диктора парада ПобедыСмотреть фотографии
08:42
Волгоградца задержали за убийство знакомого с попыткой расчлененияСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области впервые объявлена авиационная опасностьСмотреть фотографии
 