Ситуацию с использованием водоемов в коммерческих целях рассмотрели сегодня, 27 марта, на Экологическом совете при Волгоградской облдуме. Поводом послужила жалоба главы Ольховского района на действия арендатора пруда в Романовском сельском поселении.

Как сообщили в облдуме, жители сельского поселения долгое время благоустраивали и зарыбляли пруд, расположенный на водотоке реки Студеновка. В конце 2025 года этот водоем передали в аренду на 20 лет индивидуальному предпринимателю, который ограничил местным жителям доступ к пруду, рекреационной зоне и занятиям рыболовством. Комиссия Экосовета в ходе выездного заседания убедилась, что это действительно так.

Глава комитета Волгоградской облдумы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководителя Экосовета Ирина Соловьева считает, что данная ситуация недопустима.





- Одной из главных задач Экосовета является защита конституционных прав жителей Волгоградской области на благоприятную окружающую среду и, в том числе на пользование природными ресурсами с соблюдением требований природоохранного законодательства, - отметила депутат. - Романовский пруд является одним из немногих водных объектов в Ольховском районе, которые имеют жизненно важное значения для сельского поселения, входит в государственный водный реестр, земельный участок, на котором расположен данный водоем, а также гидротехническое сооружение, возведенное в соответствии с требованиями безопасности, находятся в собственности муниципалитета. А значит, жители сельского поселения, которые вложили душу и немалые собственные средства в развитие пруда и поддержание его в достойном экологическом состоянии, имеют полное право пользоваться им в рамках положений Водного кодекса Российской Федерации.

Ирина Соловьева обратила внимание представителя арендатора на необходимость строгого соблюдения природоохранного законодательства в части недопущения движения транспорта и ведения хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

- Предприниматели, которые решили заниматься бизнесом по разведению прудовой аквакультуры, должны понимать, что это очень сложный процесс, требующий безусловного соблюдения федерального закона об аквакультуре и рыболовстве, а также стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, в числе главных тезисов которых – не допускать нанесения ущерба окружающей среде. Важно, чтобы все участники процесса – и хозяйствующие субъекты, и органы власти, и общественность – действовали в едином правовом поле и с уважением к интересам жителей. Цель – не просто развивать аквакультуру, а делать это так, чтобы не страдали ни природа, ни люди, - считает глава Экосовета.

В Волгоградской области находится от 3 до 6 тысяч прудов, расположенных на водотоках рек, в том числе имеющих статус федеральных объектов. Десять водоемов из этого количества отданы в аренду в целях разведения прудовой аквакультуры и рыбоводства. Однако в облкомприроды нет сведений о том, какую хозяйственную деятельность и в каком объеме ведут арендаторы этих водоемов. В их числе и пруд в Романовском сельском поселении.





Экосовет рекомендовал усилить межведомственное взаимодействие профильных органов государственной и муниципальной власти, выработать эффективные механизмы контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей – арендаторов прудов во избежание нарушений экологических прав граждан. Также участники совещании выразили готовность принять участие в мероприятиях по зарыблению Романовского пруда.

- Обеспечение экологического благополучия в соответствии с вектором, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным, входит в полномочия всех органов власти. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также неоднократно подчеркивал, что в решении задач по укреплению экономики региона необходимо помнить о сохранении нашего уникального природного потенциала, а это и леса, и степи, реки и водоемы. Каждый из нас на местах должен понимать, что принимать решения нужно, прежде всего, в интересах людей, нынешних и будущих поколений, и в этой работе нельзя оставаться равнодушным, – подчеркнула Ирина Соловьева.

На Экосовете также обсудили мероприятия по возрождению озера Кочкарное, расположенного в Солодчинском сельском поселении Ольховского района. Этот уникальный водоем, определенный перспективной орнитологической территорией Волго-Медведицкого междуречья, имеет статус водного объекта федерального значения. Однако здесь фиксируются факты запашки водоохранных зон озера, что ведет к его обмелению.

