



Волгоградцы в скором времени начнут получать письма от органов власти и контролирующих структур на «Госуслуги». По данным портала объясняем.рф, возможность доставки таких юридически значимых сообщений в электронном виде прописана в новом законопроекте, разработанном правительством.

- Такие уведомления от госорганов будут приходить непосредственно в личные кабинеты граждан и организаций на портале госуслуг, если нормативными актами предусмотрена подобная форма направления, - подчеркнули эксперты.

Отметим, сейчас взаимодействие граждан с органами власти разрознено. Письма могут направляться на обычном бумажном носителе почтой, в цифровом виде на электронный ящик или с использованием других ведомственных приложений. По мнению правительтсва, создание единого электронного почтового сервиса на базе «Почты России» и наделение его статусом единого канала доставки госписем в электронном виде позволит упорядочить эту деятельность и упростить взаимодействие россиян с государственными структурами. Для рядовых граждан новый сервис будет бесплатным. Для юрлиц федеральный центр установит специальные тарифы.

