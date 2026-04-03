



В Волгоградской области раньше срока проснулись змеи. По словам горожан, воспрявшие ото сна рептилии уже вовсю наведываются на их дачные или садовые участки.

- Весна в этом году характеризуется установившейся в последнюю неделю марта теплой погодой, - комментирует волгоградский биолог Николай Онистратенко. – И рептилии уже действительно проснулись после зимнего сна – встречаются и активные ящерицы, и змеи.

Поводом для раннего пробуждения змей стала не только устойчивая «плюсовая» температура, но и наличие достаточного для их пропитания корма.

- Видовые отличия очень условны, и говорить, что гадюка проснется раньше или позже ужа мы не можем. Пробуждение всех змей зависит от устойчивых высоких температур и, что немаловажно, от отсутствия сильных ночных заморозков. Имеет значение и наличие кормовой базы – грызунов и птиц, - комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. – В целом сейчас можно уверенно говорить о том, что в 2026-м рептилии действительно вернулись к активности намного раньше среднемноголетних значений. Но такое бывает, и ничего аномально в этом процессе нет.

Каких змей волгоградцы могут встретить не только в лесах, но даже на своих участках? Кто из них действительно представляет опасность, а кто лишь устрашающе шипит, но при этом не планирует идти в атаку? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Александра Попова